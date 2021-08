Schick zůstal v ráži a poslouchá komplimenty. Kde se skrývá jeho vrchol?

„Musím říct, že Patrikův celistvý vývoj se dokončuje. Zbývá posledních pár krůčků. Zesílil, zrychlil, je z něj fantastický rozdílový hráč,“ spokojeně pravil agent Pavel Paska.

Jak smutně to asi zní reprezentačním trenérům, kteří museli Schicka vynechat v nominaci pro světovou kvalifikaci. Elitní český útočník se nechal v březnu vyprovokovat důrazným bráněním a pošťuchováním, až se zbytečně ohnal po soupeři z Walesu a za červenou kartu dostal trest na dva zápasy. Flastr si odsedí ve čtvrtek (proti Bělorusku v Ostravě) a v neděli (proti Belgii v Bruselu).

Mezi českými útočníky je prakticky nemožné najít stejně kvalitní náhradu. Sparťan Hložek? Ano, zaslouží si šanci, ale je mu teprve devatenáct.

Houževnatý dravec Vydra? Ten má daleko do sestavy anglického Burnley.

Tak čahoun Pekhart z Legie? To je nejspíš nejlepší řešení, jenže v původním výběru trenéra Šilhavého vůbec nebyl, neboť léčil zranění. Tak tedy Krmenčík, letní posila Slavie? Ten má výrazné tréninkové manko a ani v neděli nenastoupil od začátku.

Na aktuální Schickovu úroveň nedosahuje nikdo z konkurentů. Z 25letého borce vyzařuje mix nenasytnosti, energie a geniality. Když se v sobotu trefil proti Augsburgu, znovu na oslavu ukazoval svaly jako kulturista, což je gesto, které představil na Euru. Právě tam ukázal, jak vyspěl. Vstřelil pět gólů, vedle Cristiana Ronalda nejvíc ze všech.

„Je zábavné sledovat jeho představení. Špičkový hroťák, fantastický zakončovatel,“ rozplýval se na dálku švýcarský kouč Gerardo Seoane, který chystal letní přípravu pro Leverkusen. Schicka poznal později, až když se český pomocník vrátil z dovolené: osvalené tělo, 90 kilo, přímý pohled, suverénní chování, nekompromisní střela.

Za tři úvodní ligové zápasy v Leverkusenu má dva góly a jednu asistenci. Táhne mužstvo v pozici jediného útočníka. Nikdy to nebude střelecký fenomén jako Haaland z Dortmundu nebo Lewandowski z Bayernu, i tak by v této sezoně měl překonat patnáctigólovou hranici, aby svůj vývoj stvrdil. Jen by kolem sebe potřeboval ještě šikovnější středopolaře. Takhle si musí k šancím často pomoci vlastní vervou.

Na první gól v sezoně mu přihrál rychlík Diaby z pravého křídla. I tak musel Schick prokázat mistrovství, když z kraje šestnáctky zakroutil balon levačkou do sítě Mönchengladbachu. „V takové fazoně jsem ho ještě neviděl,“ pravil zraněný spoluhráč Edmund Tapsoba do kamery ESPN.

V sobotu se Schick předvedl znovu. V 75. minutě proti Augsburgu nejprve v obraně pomohl odvrátit rohový kop soupeře, pak se pustil do dlouhého sprintu a na konci úřadoval: v plném běhu převzal míč, který se k němu přikutálel, drsně faulujícímu soupeři se vytrhl a přesně věděl, co udělá. Ne, nepřihraje, vždyť se pokutové území blížilo. Následovala Schickova klasika: balon na levačku a prásk! Doufejme jen, že někdo bude v příštích dnech práskat góly taky za reprezentaci.