„Plno zápasů se nedohrálo, Mexičané jsou hádaví a rvaví,“ tvrdí obdivovatel Zlatana Ibrahimovice, který po návratu z USA posílil Hostovice, tým I. B třídy na Ústecku. Nebýt zranění, třeba by to jako jeho bývalý spoluhráč Vít Beneš dotáhl do první ligy. Ostatně, byl přímo u toho, když Beneš přišel o ledvinu.

Na ulici to bylo divoké, každý si hlídal svoje teritorium. Ale na hřišti to až tolik nehrotili, zápasy si chtěli užít. Lítaly „jen“ pěsti, kopance. Zbraň nikdo nevytahoval. Patrik Filipec o amatérské mexické lize v Chicagu