Fotbal na šikmé ploše. Hostovický unikát nutí hrát do kopce a z kopce

Kdyby se fotbalisté Hostovic účastnili běhu do vrchu, budou mít šanci na úspěch. Jsou vycvičení, jejich hřiště je totiž do kopce. „Už jsem si zvyknul,“ usmívá se záložník Petr Doubek, který fešácký dres celku z I. B třídy Ústeckého kraje obléká již rok. Hřiště Hostovic má stoupání až unikátní.

Momentka z utkání SK Hostovice - TJ Vaňov. Vlevo domácí záložník Petr Doubek.

Jaké je hrát z kopce a do kopce?

Ze začátku to pro mě bylo těžké. Je lepší hrát první poločas z kopce, to je taková naše taktika, a dát co nejvíc gólů. Druhá půle už je taková, že do 60. minuty dobré, od 60. minuty těžké. Fyzicky. Je to znát. Někdo si myslí, že ten sklon se neprojeví, ale jak se nabaluje únava, cítíte to dost. Hrát tady je fuška. A běhat dolů taky není žádná sranda, to vás zastaví až zábradlí. (smích)

Co na to soupeři?

Brblají, ale nedá se nic dělat. Hřiště je pro oba týmy stejné. My to bereme tak, jak to je. Hrajeme doma jednou za 14 dní, venku si na krásných placech užíváme. Podobné hřiště jako naše neznám. Ale nikde v regulích není dáno, jaký má být sklon, máme to ověřené. Jinak bychom tady ani hrát nemohli.

Je rozdílná taktika pro útočení nahoru a dolů? Váš trenér Löffler chce hrát pořád stejně.

Z kopce to moc nakopávat nejde, protože pak skončí míč dole pod kopcem u Makra. (smích) Snažíme se hrát spíš po zemi, rychlé balony za obranu. A ve druhém poločase, když míč nakopnete, kopec ho zpomalí a většinou to chytnou obránci. Je to vabank.