Dortmund hraje s Leverkusenem, nastoupí večer Schick proti Bayernu?

Český reprezentant Patrik Schick přišel do Lipska na roční hostování z AS Řím, kde strávil uplynulé dvě sezony. Byl nejdražším hráčem klubové historie, do sestavy se ale natrvalo neprosadil, proto rád vzal nabídku z Německa.

Jestli proti Bayernu nastoupí v základní sestavě, bude jasné kolem půl šesté.

Už v pátek rozehráli čtvrté kolo fotbalisté Wolfsburgu a Düsseldorfu, duel skončil remízou 1:1.

Sobotní program 4. kola: 15.30 Dortmund - Leverkusen, Mohuč - Hertha Berlín, Augsburg - Eintracht Frankfurt, Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach, Union Berlín - Brémy, 18.30 Lipsko - Bayern Mnichov.

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Lipsko 3 3 0 0 9:2 9 2. Wolfsburg 4 2 2 0 7:3 8 3. Bayern Mnichov 3 2 1 0 11:3 7 4. Leverkusen 3 2 1 0 6:3 7 5. Dortmund 3 2 0 1 9:5 6 6. Freiburg 3 2 0 1 7:3 6 7. Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 4:3 6 8. Mönchengladbach 3 1 1 1 4:4 4 9. Hoffenheim 3 1 1 1 3:3 4 9. Schalke 3 1 1 1 3:3 4 11. Düsseldorf 4 1 1 2 6:7 4 12. Union Berlín 3 1 1 1 4:6 4 13. Brémy 3 1 0 2 6:8 3 14. Kolín nad Rýnem 3 1 0 2 4:6 3 15. Paderborn 3 0 1 2 4:7 1 16. Augsburg 3 0 1 2 4:9 1 17. Hertha Berlín 3 0 1 2 2:8 1 18. Mohuč 3 0 0 3 2:12 0

Borussia Dortmund : Bayer Leverkusen 0:0 (-:-) Sestavy:

Bürki – Hakimí, Akanji, Hummels, Guerreiro – Delaney, Witsel – Sancho, Reus (C), Brandt – Alcácer. Sestavy:

Hrádecký – L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell – Aránguiz – Bellarabi, Havertz, Baumgartlinger, Amiri – Volland. Náhradníci:

Hitz – Schmelzer, Weigl, Bruun Larsen, Zagadou, M. Götze, Dahoud, T. Hazard. Náhradníci:

R. Özcan – P. Retsos, Diaby, Bailey, Paulinho, Dragović, Sinkgraven, Alario, Weiser. Rozhodčí: Siebert – Koslowski, Seidel

1. FSV Mohuč 05 : Hertha BSC 0:0 (-:-) Sestavy:

Zentner – Brosinski, St. Juste, Niakhaté, Aaron Martín – E. Fernandes, Boëtius, Malong, Latza (C) – Szalai, Quaison. Sestavy:

Jarstein – Boyata, Stark (C), Torunarigha – M. Wolf, Skjelbred, Grujić, Plattenhardt – Lukebakio, Duda, Selke. Náhradníci:

Dahmen – Awoniyi, Burkardt, Pierre-Gabriel, Öztunali, Maxim, Hack, Onisiwo, Baku. Náhradníci:

Kraft – Mittelstädt, Ibišević, Löwen, Kalou, Rekik, Dilrosun, Darida, Klünter. Rozhodčí: Fritz – Schaal, Lupp

1. FC Kolín nad Rýnem : Borussia Mönchengladbach 0:1 (-:-) Góly:

Góly:

14. Pléa Sestavy:

T. Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector (C) – Schaub, Schirí, B. Verstraete, Drexler – J. Córdoba, Modeste. Sestavy:

Sommer (C) – Lainer, Ginter, Elvedi, Binsibajní – Zakaria, Kramer – Embolo, Neuhaus, Thuram – Pléa. Náhradníci:

Kessler – Höger, Risse, Terodde, Schindler, Koziello, Meré, Bader, Kainz. Náhradníci:

Sippel – Strobl, Herrmann, Raffael, Beyer, Traoré, Bénes, Jantschke. Žluté karty:

20. Hector Žluté karty:

26. Kramer Rozhodčí: Aytekin

RB Lipsko : Bayern Mnichov 0:0 (-:-)

FC Augsburg : Eintracht Frankfurt 0:0 (-:-) Sestavy:

Koubek – Framberger (C), Jedvaj, Uduokhai, Max – Richter, R. Khedira, Morávek, Vargas – Finnbogason, Niederlechner. Sestavy:

Trapp – D. Abraham (C), Hasebe, Hinteregger – D. da Costa, Sow, Rode, Chandler – Tawatha, Kamada, Paciência. Náhradníci:

Luthe – Córdova, Hahn, Gregoritsch, Schieber, Oxford, Stanić, Teigl, Pedersen. Náhradníci:

Wiedwald – G. Fernandes, N'Dicka, Durm, Dost, Joveljić, Kohr, Torró, A. Touré.