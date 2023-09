Čtyři góly za sedmadvacet minut. Lautaro Martínez z Interu řádil v Salernu

Hodinu hry bylo Salerno Interu vyrovnaným soupeřem. V 54. minutě však Alexise Sáncheze na hřišti vystřídal aktuálně nejlepší ligový střelec Martínez a po osmi minutách na hřišti otevřel skóre. V 77. minutě zvýšil na 2:0, v 85. minutě proměnil penaltu a minutu před koncem završil skóre.

AC Milán zdolal Lazio Řím 2:0. Za třetím ligovým vítězstvím za sebou nasměroval tým Pulisic, když se po necelé hodině hry uvolnil ve vápně soupeře a levou nohou využil Leaovu přihrávku. Domácí si v 88. minutě pojistili tři body díky brance střídajícího Okafora. Letní posila ze Salcburku se prosadila v Serii A podruhé za sebou. Také Okaforovi přihrál na gól Leao.

Neapol po třech duelech bez vítězství vyhrála druhý ligový zápas za sebou, v Lecce dala čtyři branky. Po čtvrthodině hry šli hosté do vedení po standardní situaci. Centr Zieliňského poslal hlavou do sítě obránce Östigard. Do druhého poločasu naskočil do sestavy Neapole místo Simeoneho Osimhen, o jehož odchodu z klubu se v týdnu spekulovalo. Nigerijskému reprezentantovi se nelíbilo video, které se objevilo na oficiálním klubovém profilu na sociální síti TikTok a dělalo si legraci z toho, že Osimhen neproměnil penaltu v 5. kole proti Boloni.

Nejlepší střelec uplynulého ročníku Serie A po šesti minutách na hřišti zvýšil vedení Neapole. Dvě minuty před koncem přidal třetí branku hostů Gaetano a v nastavení proměnil pokutový kop Politano. Lecce poprvé v sezoně prohrálo na domácím hřišti.

AC Milán AC Milán : S. S. Lazio S. S. Lazio 2:0 (0:0) Góly:

60. Pulisic

88. Okafor Góly:

Sestavy:

Maignan – Calabria (C) (70. Florenzi), Kjaer, Tomori, Hernández – Adli (70. Pobega), Loftus-Cheek (29. Musah), Reijnders – Pulisic (82. Chukwueze), Giroud (70. Okafor), Leão. Sestavy:

Provedel – Marušić, Casale, A. Romagnoli, Hysaj – Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (C) – F. Anderson (75. P. Rodríguez), Castellanos (75. Immobile), Zaccagni (82. Isaksen). Náhradníci:

Mirante, Sportiello – Bartesaghi, Jović, Pellegrino, Romero, Thiaw. Náhradníci:

Mandas, Sepe – Cataldi, Gila, Kamada, Lazzari, Gabarrón, Lu. Pellegrini, Vecino. Žluté karty:

66. Leão, 84. Hernández, 87. Maignan Žluté karty:

50. Marušić, 64. A. Romagnoli Rozhodčí: Massa D.

AS Řím AS Řím : Frosinone Calcio Frosinone Calcio 0:0 (-:-)

Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-) Rozhodčí: D. Chiffi – A. Tegoni, S. Giovane

US Lecce US Lecce : SSC Neapol SSC Neapol 0:4 (0:1) Góly:

Góly:

16. Östigaard

51. Osimhen

88. Gaetano

90+5. Politano Sestavy:

Falcone – Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo (61. Dorgu) – Rafía (61. Oudin), Ramadani, Blin (61. Gonzàlez) – Almqvist (82. Corfitzen), Krstović, Strefezza (C) (71. Piccoli). Sestavy:

Meret – Di Lorenzo (C), Östigaard, de Souza, Olivera – Anguissa, Lobotka (76. Cajuste), Zieliński (83. Gaetano) – Lindstrøm (58. Politano), Simeone (46. Osimhen), Kvaracchelija (59. Raspadori). Náhradníci:

Brancolini, Samooja – Berisha, Burnete, Listkowski, Sansone, Venuti, Touba. Náhradníci:

Contini, Idasiak – D ́Avino, Demme, Elmas, Zerbin, Zanoli, Rui. Žluté karty:

36. Gallo, 57. Ramadani, 68. Roberto D'Aversa, 81. Gonzàlez Žluté karty:

17. Simeone, 33. Kvaracchelija Rozhodčí: Pairetto – Meli, Alassio.

Udinese Calcio Udinese Calcio : Janov CFC Janov CFC 0:0 (-:-) Rozhodčí: Mariani – Colarossi, Vigile

Bologna FC Bologna FC : Empoli FC Empoli FC 0:0 (-:-)