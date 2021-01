Moje ambice stále rostou. Nezdolný Král Kazu ještě nekončí, bude mu 54 let

Čeká ho už šestatřicátá sezona v profesionálním fotbale. Kariéru zahájil v roce 1986 a příští měsíc oslaví už 54. narozeniny.



Miura je úkaz. V Japonsku mu říkají Král Kazu.

Bývalý reprezentant, který působil v Brazílii, Itálii, Chorvatsku či Austrálii. Za národní tým dal pětapadesát branek a v devadesátých letech byl hlavní osobností fotbalového boomu v zemi.

Nyní dál pokračuje.

„Kazu byl vždycky dříč. Někdy byl na sebe přísný až příliš. Nedokázal se šetřit. První na trénink, poslední z tréninku,“ vzpomínal na něj před rokem Pavel Horváth, jenž ho pamatuje ještě jako spoluhráče z Kóbe. „Fotbal měl už tehdy jako drogu, které se obětoval. Trénoval daleko intenzivněji než my ostatní. Neumím posoudit, jak je na tom kondičně, ale stejně je to mazáctví.“

Za Jokohamu hraje od roku 2005 a předloni s ní postoupil do nejvyšší soutěže. V minulé sezoně, která v Japonsku kopíruje kalendářní rok, nastoupil do čtyř ligových zápasů. Jednou dokonce v základní sestavě, do níž se dostal také v domácím poháru. Jako kapitán, samozřejmě.

Z gólu se radoval naposledy v druhé lize v roce 2017 dva týdny po padesátinách a stal se nejstarším střelcem v japonském profesionálním fotbale, veteránských rekordů má ale u svého jména pochopitelně mnohem víc.

A už roky překonává pouze sám sebe.