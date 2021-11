Benzema dostal za vydírání Valbueny roční podmínku. Proti verdiktu se odvolá

Miccoli musí za vydírání do vězení na tři a půl roku Nejen Karim Benzema má potíže se zákonem. Bývalý italský fotbalový reprezentant Fabrizio Miccoli musí na tři a půl roku do vězení za vydírání. Někdejší útočník Juventusu, Fiorentiny či Palerma byl odsouzen už v roce 2017. Nyní mu trest potvrdil Nejvyšší soud, který podle televizní stanice Sky Sport Italia zamítl odvolání dvaačtyřicetiletého Miccoliho. Desetinásobný italský reprezentant byl odsouzen za to, že pomohl svému příteli s vymáháním dluhu ve výši 12 000 eur (nyní 300 000 korun) tím, že ho zkontaktoval se synem šéfa sicilské mafie. Kvůli vazbám na mafii začaly úřady Miccoliho vyšetřovat v roce 2013, kdy hrál za Lecce. S fotbalem Miccoli skončil v roce 2015. V italské lize odehrál 259 zápasů, v nichž dal 103 gólů. S Juventusem a Benficou Lisabon si zahrál i Ligu mistrů.