Co s Premier League? Tři kola týdně bez diváků, říká bývalý šéf asociace

Anglická liga stejně jako většina soutěží v Evropě kvůli nákaze přerušila sezonu a hrát se nebude minimálně do 4. dubna. O dalším osudu Premier League by mělo její vedení v čele s předsedou Davem Richardsem jednat v tomto týdnu.

Dykeův nástupce a současný šéf Fotbalové asociace Greg Clarke v rozhovoru pro The Times uvedl, že si myslí, že sezona bude předčasně ukončena.

Podle Dykea ale bude scénář jiný. „Bude se hrát za zavřenými dveřmi, protože musí dodržet smlouvy. Televizní společnosti by jim jinak nezaplatily a to by znamenalo ztrátu stovek milionů liber. Klidně se budou hrát tři kola týdně, aby to splnili,“ dodal.

„Je mi jasné, že fanouškům Norwiche nebo West Hamu by se zrušení sezony líbilo,“ poukázal Dyke na kluby bojující v anglické lize o záchranu. „Na druhé straně fanoušci Leedsu by pukli vzteky, zatímco vedení klubu by nejspíš dalo celou věc k soudu,“ uvedl na adresu lídra druhé ligy.

Rozhodnutí o osudu sezony s napětím očekává především Liverpool, který suverénně vede Premier League a dvě vítězství ho dělí od zisku prvního titulu po 30 letech.