Paříž na úvod vyhrála i bez Neymara, doma nasázela tři branky

Je téměř jisté, že Neymar je po dvou nepříliš vydařených sezonách na odchodu z Paříže. Sportovní ředitel klubu Leonardo potvrdil, že pokračují jednání o jeho přestupu.

Podle trenéra Thomase Tuchela byla důvodem Brazilcovy absence v utkání s Nimes skutečnost, že po zranění ještě není zcela fit, ale v médiích přibývají spekulace o chystané změně dresu.

Mluví se o zájmu Realu Madrid i Barcelony. U startu francouzské ligy nicméně hvězdný Brazilec tolik nechyběl, i bez něj Paříž snadno zvítězila.

I vicemistr zahájil sezonu vítězstvím, Lille porazilo Nantes 2:1. Postaral se o to dvěma góly nigerijský útočník Victor Osimhen, nová posila z belgického Charleroi. Hned v premiéře naznačil, že by mohl nahradit nejlepšího střelce týmu z minulého ročníku Nicolase Pépého, který přestoupil do Arsenalu.

Ligový nováček z Met uhrál remízu 1:1 na hřišti Štrasburku. Domácí sice vstřelili dvě branky, ale tu druhou zrušilo video kvůli ofsajdu.

Výsledky 1. kola: Monako - Lyon 0:3 (5. M. Dembélé, 36. Depay, 80. Tousart). Marseille - Remeš 0:2 (58. Dia, 90. Sok Hjon-čun), Angers - Bordeaux 3:1 (27. Reine-Adelaide, 33. Perreira, 45. Mangani - 4. De Preville), Brest - Toulouse 1:1 (25. Autret - 89. Kuluris), Dijon - St. Etienne 1:2 (34. Tavares z pen. - 5. Hamouma, 11. Aholou), Montpellier - Rennes 0:1 (6. Morel), Nice - Amiens 2:1 (32. Herelle, 90.+5 Dante - 81. Akolo), Lille - Nantes 2:1 (19. a 80. Osimhen - 51. Girotto), Štrasburk - Mety 1:1 (21. Thomasson - 47. Diallo), Paříž SG - Nimes 3:0 (24. Cavani z pen., 56. Mbappé, 69. Di María).