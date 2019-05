Novým sportovním ředitelem AS Řím by se měl stát Totti

Vedení AS si od Tottiho jmenování do funkce slibuje mimo jiné i uklidnění vášní poté, co bylo kritizováno za podle mnohých nedůstojný rozchod s kapitánem Danielem De Rossim. Dalším Tottiho úkolem by pak bylo najít nového trenéra za Claudia Ranieriho, jenž se po odvolání Eusebia Di Francesca ujal funkce pouze do konce sezony.

Dvaačtyřicetiletý Totti v AS Řím strávil celou kariéru a je rekordmanem klubu v počtu odehraných zápasů i vstřelených branek. S týmem v roce 2001 získal mistrovský titul a s reprezentací v roce 2006 vyhrál mistrovství světa.