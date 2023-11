Budu táta! vzkázal Černý gólovou oslavou. Jsem na to moc hrdý, dodal

Šestadvacetiletý křídelník pak v rozhovoru pro klubovou televizi ocenil i spoluhráče, kteří ho podrželi po neproměnění velké šance.

Svého prvního gólu za Wolfsburg se dočkal v devátém utkání po letním přestupu z Twente Enschede. Ve 14. minutě zužitkoval přihrávku Tiaga Tomáse za obranu hostů a tvrdou střelou levačkou překonal brankáře Pétera Gulácsiho.

V základní sestavě bundesligového celku figuroval po více než měsíci. V sezoně se do té doby prosadil pouze za českou reprezentaci, když skóroval proti Albánii a dvakrát se radoval na Faerských ostrovech.

V úterý mohl také přidat druhý zásah, po špatné komunikaci mezi Gulácsim a stoperem Castellem Lukebou, jenže míč mu v rozhodující chvíli odskočil. Zaváhání si hodně vyčítal, spoluhráči mu ale okamžitě vyjádřili podporu.

„Tohle přesně ukazuje našeho týmového ducha. Musí to být stoprocentně gól a je to moje velká chyba. Kluci mi říkali ‚hlavu vzhůru‘, což je moc pěkné gesto a takhle by to mělo fungovat. V první řadě jsem ale měl dát gól,“ prohlásil křídelník, který vystřídal po hodině hry.

Po zápase si vysloužil ocenění pro hráče utkání.

Triumfu nad vítězem posledních dvou ročníků Německého poháru si pak hodně cenil. Lipsku v 65. minutě ještě víc zkomplikoval situaci Yussuf Poulsen vyloučením po druhé žluté kartě. Wolfsburg uspěl po sérii tří bundesligových porážek.

„Byl to těžký zápas, což jsme očekávali. Všichni ukázali velký charakter. Je skvělý pocit porazit tak silný tým. Jsme šťastní, že jsme postoupili do osmifinále. Atmosféra na stadionu byla parádní,“ užíval si Černý.