Schickovo zranění není vážné, říká kouč. Reprezentaci útočník nejspíš nestihne

„U Patrika je to snad jen něco malého, nemělo by to být vážné. Není nic neobvyklého, že se něco takového po vážném zranění hráči stane. Doufám, že se brzy vrátí,“ uvedl Alonso po pohárovém vítězství 5:2 na stadionu třetiligového soupeře, ke kterému přispěl vítězným gólem jiný český útočník Leverkusenu Adam Hložek.

Schick se minulý týden po vleklém zranění třísel a červnové operaci vrátil po téměř osmiměsíční absenci na trávníky.

Do zápasu naskočil po 231 dnech. Jako náhradník zasáhl do duelů s Karabachem ve skupině Evropské ligy a poté proti Freiburgu v bundeslize. Na tréninku před pohárovým utkáním si ale přivodil lehké svalové zranění lýtka a podle klubového webu bude mimo hru zhruba tři týdny.

S největší pravděpodobností tak nebude k dispozici české reprezentaci na závěrečné dva listopadové duely evropské kvalifikace v Polsku a doma s Moldavskem. Za národní tým Schick naposledy hrál vloni v září.