Novák si po přerušení turecké ligy oddychl: Čekali jsme to každým dnem

„My jsme čekali každým dnem, že se to přeruší. V televizi mluvil prezident, ale nepřerušil to, federace pak také ne. Asi teprve za dva dny se to rozhodli odložit, tak jsme byli všichni rádi. Nebylo to nic příjemného. Když jsem viděl, jak nákaza propukla, tak jsem si říkal, že přece není možné, abychom my hráli,“ řekl Novák.

Nigerijský záložník John Obi Mikel kvůli obavám z koronaviru dokonce v Trabzonsporu předčasně skončil. „John byl možná citlivější než ostatní. Na druhou stranu se mu nedivím a plně to respektuju. Když se přerušila anglická nebo německá liga, tak mluvil s vedením a bojoval za to, aby se přerušila i turecká liga. Když se to nestalo, bohužel to vyústilo v rozvázání smlouvy,“ uvedl devětadvacetiletý krajní bek.



Dvě kola turecké ligy absolvoval bez diváků. „Bylo nám vysvětleno, že se nemáme čeho bát, že jsou všechny stadiony vydezinfikované a nákaza by neměla propuknout. Na druhou stranu musím říct, že čísla v Evropě a v Turecku byla úplně jinde. Tady dlouho nebyly žádné příznaky, tak nebylo úplně proč odvolávat zápasy. Ale s postupujícím časem samozřejmě čísla stoupají a je to horší a horší,“ konstatoval Novák.

Zatím neví, kde od léta bude hrát, protože mu 30. června u lídra Süper Lig vyprší kontrakt. „To je taková kaňka. Už to s Trabzonsporem řešíme dlouho a přibližujeme se k tomu, co bychom chtěli. Ale nic domluvené není. Bohužel i současná situace ve světě napomáhá tomu, že se jednání trošku odkládají a musí se dát fotbal na druhou stranu,“ upozornil bývalý hráč Midtjyllandu, Jablonce nebo Zlína.



„V Turecku jsem spokojený a rád bych tady zůstal. Na druhou stranu kdyby přišla nějaká nabídka, o které bych si řekl, že za to stojí, tak bych do toho šel. Přece jenom už mám poslední tři měsíce do konce smlouvy, takže musím také přemýšlet o budoucnosti. Není to teď nic příjemného,“ doplnil Novák.

Před pár měsíci o něj projevilo zájem Getafe a španělská liga by ho lákala. „Zájem tam byl, ale já to moc neřešil a vzal si čas, abych podepsal v Trabzonsporu. Daří se mi tu i v životě a nechtěl jsem moc měnit. Teď to utichlo a musím se domluvit i s manažerem, jak to bude dál, jestli třeba znovu neobnovíme s Getafe kontakt,“ přiblížil rodák z Přerova.

Po přerušení turecké ligy dostal od Trabzonsporu pětidenní volno. „První sraz je až v úterý odpoledne. Možná se sejdeme, nebo nám naopak napíšou, že se to prodlužuje a máme trénovat sami. Zatím máme karanténu a každý se připravuje podle sebe. Ale nemáme zakázáno opouštět dům, tak chodíme s přítelkyní k moři, aspoň máme čistý vzduch,“ řekl Novák, jenž se také chystá na druhou lekci boxu. „Mám tady trenéra, který mě připravuje trošku jiným způsobem. Je to aspoň zajímavé,“ přidal český obránce.



Kvituje, že Turecko už také zpřísňuje opatření proti šíření koronaviru. „Nákupní centra a restaurace jsou zavřené. Nakoupit můžete jít jen do supermarketů. Jsem rád, že i ve městě nosí lidé roušky. V minulých dnech to tak moc nebylo, teď se to trošku zpřísnilo. Takže se nosí roušky a moc se nevychází,“ popsal Novák situaci v Trabzonu.

Zdravotnictví v zemi je podle něj na vysoké úrovni. „Nemocnice pojmou strašně moc lidí. Myslím, že jsou na to v Turecku připraveni. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsou tady všichni profesionálové. Nemám k tomu žádné výhrady,“ uvedl třiadvacetinásobný reprezentant.