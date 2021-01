Cavaniho „negrito“ nebylo rasistické, uznali v Anglii, trest však neodvolají

Třiatřicetiletý Cavani slovo „negrito“ (černoušek) použil v reakci na chválu po listopadovém utkání v Southamptonu, kde dvěma góly a asistencí pomohl United k obratu a výhře 3:2. Dostal za to zákaz činnosti na tři zápasy a pokutu 100 tisíc liber (téměř tři miliony korun).

Cavani byl potrestán i přesto, že se ho zastal klub, uruguayský svaz, hráčské odbory i jazykovědný úřad, kteří upozornili na to, že v Jižní Americe jde o výraz používaný mezi blízkými přáteli.

„Komise uznala, že hráč reagoval srdečnou odpovědí na zprávu od přítele z Uruguaye a nešlo o rasismus ani urážku jeho přítele nebo kohokoliv jiného,“ uvedla FA.

„Bylo to podpořeno i řadou důkazů, nicméně to, že hráč neměl v úmyslu kohokoliv rasisticky urazit, samo o sobě nestačí. Někdo by si totiž slovo ‚negrito‘ mohl vyložit jako rasistické,“ dodala FA s tím, že přihlédla i k tomu, že Cavani před incidentem žil v Manchesteru jen krátce a nemusel vědět, že některé španělské výrazy můžou být ve Velké Británii vnímány jako velmi urážlivé.