Ronaldova arabská premiéra? Asi proti Messimu. Trenér ale nadšený není

Ronaldo poprvé oblékl dres an-Nasru na začátku ledna během pompézního představení fanouškům, za nový tým ale dosud nastoupit nemohl.

První dva možné duely si odpykával trest za dubnový incident s fanouškem v Anglii, jemuž po porážce Manchesteru United na stadionu Evertonu vyrazil telefon z ruky.

Kouč Garcia zmínil, že Ronaldo vynechá také nadcházející ligové střetnutí, které je na programu v sobotu 14. ledna proti aš-Šababu.

O týden později už bude k dispozici. Slavnostní premiéru v Saúdské Arábii si však sedmatřicetiletý Portugalec podle všeho odbude o něco dřív.

„Ronaldův debut nebude v dresu an-Nasru. Nastoupí za tým složený z hráčů an-Nasru a al-Hilálu,“ citoval Garciu deník L’Équipe.

Exhibiční utkání se v Rijádu na stadionu krále Fahda pro téměř 70 tisíc fanoušků uskuteční ve čtvrtek 19. ledna. Původně se mělo uskutečnit loni, ale kvůli covidovým restrikcím to nešlo.

„Coby trenér an-Nasru z toho pochopitelně nemůžu mít radost,“ neskrývá Garcia nespokojenost s termínem duelu v rozběhnuté sezoně. „Pro místní fotbal je to samozřejmě dobře, ale vždyť o pár dnů později hrajeme...“

„Mohlo to být vymyšlené lépe, ale asi to není nic hrozného. Vedeme tabulku, jsme spokojení. Je to obtížná soutěž, kterou hodláme vyhrát,“ pokračoval.

Někdejší kouč Lille či Lyonu poté Ronaldův příchod do Saúdské Arábie přirovnal k poprasku, který v sedmdesátých letech způsobil Pelé v USA podpisem s New York Cosmos.

Je pravdou, že minimálně ve světě internetu získal an-Nasr obdivuhodnou pozornost, od začátku ledna mu například na instagramu přibylo přes deset milionů sledujících.