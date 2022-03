Eriksenův splněný sen: návrat do reprezentace a gól za 114 vteřin

Byl to přesně ten typ zápasu, kdy výsledek nikdo neřeší. Možná i kolem vás prolétl, aniž byste si všimli. Nebo jste jen letmo zaregistrovali, že Nizozemsko v sobotu porazilo v přípravném utkání Dánsko 4:2. Ale že se do mezinárodního fotbalu vrátil chlapík se zarostlou bradou, řídnoucími vlasy, desítkou na zádech a geniální pravačkou? To za povšimnutí stojí. Na to se vzpomínat bude. Christian Eriksen je definitivně zpátky.