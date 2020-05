ONLINE: Velké derby, Češi v akci. Po dvou měsících se hraje bundesliga

Třeba velké vestfálské derby Dortmundu proti Schalke.

ONLINE: 26. kolo Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě SOBOTA

15.30 Düsseldorf - Paderborn, Dortmund - Schalke, Augsburg - Wolfsburg, Lipsko - Freiburg, Hoffenheim - Hertha Berlín, 18.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach. NEDĚLE

15.30 Kolín nad Rýnem - Mohuč, 18.00 Union Berlín - Bayern Mnichov. PONDĚLÍ

20:30 Brémy - Leverkusen.

Nebo české fotbalisty, kteří se vracejí do akce: obránce Marka Suchého z Augsburgu či Pavla Kadeřábka z Hoffenheimu. Střelec Patrik Schick z Lipska je pro duel s Freiburgem mezi náhradníky. První várka zápasů startuje v 15.30.

O tři hodiny později má výkop duel Frankfurt vs. Mönchengladbach.

Bayern Mnichov, lídr soutěže, nastoupí až v neděli. Na programu je i pondělní dohrávka mezi Werderem Brémy a Leverkusenem.

Bundesliga je první z elitních evropských soutěží, která se po přestávce způsobené šíření onemocnění covid-19 vrací.

„Očekávám, že bundesligu bude o tomto víkendu sledovat přes miliardu televizních diváků,“ řekl Karl-Heinz Rummenigge, výkonný ředitel Bayernu, magazínu SportBild.

Dlouho se na ten moment připravovaly jednotlivé týmy, dlouho se připravovaly televizní společnosti. Některé kluby třeba chystají tzv. karťáky, plastové fandy, které na tribuny umístí, nebo hodlají pouštět ruchy, aby napodobily atmosféru. Televize Sky zase svým divákům umožní do přenosu přidat pokřiky, potlesk a další zvuky.

Borussia Mönchengladbach připravila tzv. karťáky, podobizny vlastních fanoušků, kteří kvůli pandemii koronaviru na stadion fyzicky nesmí.

„Záleží, jaká atmosféra se na prázdném stadionu vytvoří. Pro všechny to bude něco nového. Myslím, že po jednom dvou zápasech si na to člověk trochu zvykne, nebude na to tolik myslet a bude to dobré,“ míní Suchý.



Z bundesligy zbývá odehrát ještě devět kol a jednu dohrávku. Po pětadvaceti zápasech vede tabulku Bayern Mnichov o čtyři body před Dortmundem a o pět před Lipskem.

ONLINE: 26. kolo bundesligy Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 25 17 4 4 73:26 55 2. Dortmund 25 15 6 4 68:33 51 3. Lipsko 25 14 8 3 62:26 50 4. Mönchengladbach 25 15 4 6 49:30 49 5. Leverkusen 25 14 5 6 45:30 47 6. Schalke 25 9 10 6 33:36 37 7. Wolfsburg 25 9 9 7 34:30 36 8. Freiburg 25 10 6 9 34:35 36 9. Hoffenheim 25 10 5 10 35:43 35 10. Kolín nad Rýnem 25 10 2 13 39:45 32 11. Union Berlín 25 9 3 13 32:41 30 12. Eintracht Frankfurt 24 8 4 12 38:41 28 13. Hertha Berlín 25 7 7 11 32:48 28 14. Augsburg 25 7 6 12 36:52 27 15. Mohuč 25 8 2 15 34:53 26 16. Düsseldorf 25 5 7 13 27:50 22 17. Brémy 24 4 6 14 27:55 18 18. Paderborn 25 4 4 17 30:54 16

Borussia Dortmund Borussia Dortmund : FC Schalke 04 0:0 (-:-) Sestavy:

Bürki – Ł. Piszczek (C), Hummels, Akanji – Hakimí, Dahoud, Delaney, Guerreiro – Brandt, Häland, Reyna. Sestavy:

Schubert – Todibo, Sané, Nastasić – Kenny, Serdar, McKennie, Oczipka – D. Caligiuri (C), Raman, Harít. Náhradníci:

Hitz – Balerdi, Morey, Schmelzer, Raschl, T. Hazard, Sancho, M. Götze. Náhradníci:

Nübel – Miranda, Becker, Mercan, Schöpf, Burgstaller, Gregoritsch, Matondo, Kutucu. Rozhodčí: Aytekin – Dietz, Beitinger Přejít na on-line reportáž

TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 0:0 (-:-) Sestavy:

Baumann – S. Posch, Akpoguma, Hübner – Kadeřábek, Grillitsch, Rudy, Zuber – Skov, Bebou, Baumgartner. Sestavy:

Jarstein – Pekarík, Torunarigha, Boyata, Plattenhardt – Lukebakio, Grujić, Skjelbred, Mittelstädt – Ibišević, Cunha. Náhradníci:

Pentke – Bičakčić, Bogarde, Ribeiro, Geiger, Bruun Larsen, Beier. Náhradníci:

Kraft – Stark, Klünter, Dilrosun, Ascacibar, Maier, Samardžič, K. Piątek. Rozhodčí: Christian Dingert – Tobias Christ, Timo Gerach Přejít na on-line reportáž

RB Lipsko : SC Freiburg 0:0 (-:-) Sestavy:

Gulácsi – Klostermann, Adams, Halstenberg – Mukiele, Kampl, Laimer, Nkunku, Angeliño – Werner, Y. Poulsen (C). Sestavy:

Schwolow – Gulde, Lienhart, Heintz – Schmid, Koch, Höfler, Günter (C) – Sallai, Grifo – Petersen. Náhradníci:

Mvogo – Orban, Haidara, Lookman, Schick, Olmo, Sabitzer, H. Wolf, Konaté. Náhradníci:

Thiede – Abraši, Kwon Čang-hoon, Itter, Tempelmann, Höler, Schlotterbeck, Haberer, Waldschmidt. Rozhodčí: Stieler – Pelgrim, Stein Počet diváků: Hráno bez diváků Přejít na on-line reportáž

Fortuna Düsseldorf : SC Paderborn 07 0:0 (-:-) Sestavy:

Kastenmeier – K. Ayhan (C), Hoffmann, Gießelmann – Zimmermann, Stöger, Sobottka, Suttner – Valon Beriša, Thommy – Karaman. Sestavy:

Zingerle – Dräger, Hünemeier (C), Schonlau, Collins – Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei – Srbeny, Jastrzembski. Náhradníci:

Rensing – Bodzek, Hennings, M. Jörgensen, Ofori, Pledl, Skrzybski, Zimmer, Morales. Náhradníci:

J. Huth – Evans, Holtmann, Jans, Mamba, Ritter, Sabiri, Strohdiek, Zolinski. Přejít na on-line reportáž