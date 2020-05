Bez fanoušků je to divné, ale jsem rád, že můžeme hrát, řekl Suchý

„Po té dlouhé době bylo super si zase zahrát proti soupeři mistrovský zápas a nejenom proti sobě na tréninku. To bylo skvělé,“ řekl Suchý v rozhovoru s ČTK, který zprostředkovala hráčská agentura Sport Invest.

Bundesliga se znovu rozehrála s řadou omezení. Do hledišť desetitisícových stadionů nemohou fanoušci a hráči i realizační týmy musejí dodržovat mimořádná hygienická opatření.

„Pro mě byl asi nejdivnější nástup. Přišli jsme na hřiště a rovnou jsme se měli rozmístit. Nikam do řady, se soupeřem se ani nepotkáte, potom se postavíte proti sobě a začnete hrát. Zbytek opatření? O tom jsme samozřejmě věděli a myslím, že se to dalo. Je to v rámci toho, jaká je aktuálně doba. Jsou to maličkosti, které nikoho neobtěžují,“ řekl Suchý.

„Samozřejmě bez fanoušků je to prostě divné, jsme zvyklí v domácím prostředí na jejich podporu a teď tam nebyli. Ale při zápase pak už člověk na to nemyslí. Po chvíli si na to zvykne a neřeší to,“ dodal.

Soutěžní zápas hrál Suchý naposledy v září za reprezentaci, poté byl ve zbytku podzimu zraněný.

„Měl jsem během posledního týdne při nácviku na tréninku určité náznaky, že by základ mohl vyjít. Snažil jsem se makat a trenér mi dnes před zápasem řekl, že jsem během tohoto období zanechal dobrý dojem a že si zasloužím šanci. Byl jsem rád, že jsem ji dostal,“ řekl.

Po hodině hry ale Suchý střídal. „Zápas jsem si užil, po dlouhé době v základu. Cítil jsem se dobře. Trenér říkal, že jsem podal dobrý výkon, ale přišel vysoký útočník. Takže se rozhodl střídat z taktických důvodů. Nečekal jsem to, ale beru to, jsme jeden tým. Věřím, že jsem zanechal dobrý dojem, a uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ dodal Suchý, jehož další dva čeští spoluhráči Tomáš Koubek a Jan Morávek zůstali na lavičce.

Augsburg prohrál gólem v nastavení 1:2 a na 14. místě tabulky má čtyřbodový náskok na barážovou 16. pozici. „Škoda výsledku. Jednu chvíli to vypadalo, že půjdeme do vedení. Pak se to ustálilo a na konci byl Wolfsburg trochu lepší a nebezpečnější. Bohužel góly v závěru jsou vždy smrtící. Jsme zklamaní, ale jedeme dál,“ uvedl Suchý.

Na lavičce scházel nový kouč Heiko Herrlich, jenž porušil týdenní karanténu před startem soutěže tím, že si z hotelu odskočil do obchodu pro zubní pastu. „Bylo to hodně kuriózní. Trenér je jinak velmi zodpovědný člověk, v tu chvíli si neuvědomil, že by to mohl být problém. Postavil se k tomu jako chlap čelem a trest samozřejmě přijal, což myslím, že ocenila veřejnost i svaz. Nepříjemné to bylo, trenér k týmu patří a je potřeba mít ho na čáře. Věříme, že příští zápas už tam s námi bude moci být,“ řekl.

„Týden byl tak maximum, co se dá na tom hotelu strávit. Jednu dobu hrozilo i 14 dní, to by bylo mnohem horší. Po pátém dnu už to bylo náročnější, ale dalo se to zvládnout. Teď už se normálně rozcházíme, můžeme domů za rodinami a už je po karanténě,“ dodal Suchý.

Kromě karantény dodržují fotbalisté další hygienická opatření a nechají se testovat.

„Přijeli jsme normálně autobusem na stadion, měli jsme roušky. Při vystupování jsme se snažili dodržovat rozestupy. V šatně jsme pak měli rozmístěná místa s dresy taky v rozestupu dvou metrů. Musela se tam udělat další místa, po šatně rozestavět židle. Co se týče sprch, už dlouhou dobu dodržujeme to, že se tam snažíme být třeba po dvou. Když jsou sprchy velké, dá se tam rozestup dodržet,“ uvedl Suchý.

„Ráno před snídaní nám dělali test, byl to výtěr z krku. Myslím, že už odpoledne nebo k večeru se věděly výsledky. Že u nás tedy byli všichni negativní, že jsme v pořádku. Zatím se držíme a věřím, že to tak bude i nadále.“