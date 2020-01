Euforii střídá zklamání. Outsider se těší na Anfield, hvězdy ale nepotká

Suverénní lídr anglické nejvyšší soutěže sice nad třetiligovým outsiderem vedl o dva góly, domácí však díky dvěma trefám Jasona Cummingse srovnali a mohli dokonce vyhrát.

I remíza je ohromný úspěch: znamená totiž druhý duel na stadionu Liverpoolu.

Jenomže pohárové odvety jsou na programu 4. a 5. února, což koliduje s tamní novinkou – zimní přestávkou, jež začíná 2. a končí 16. února.

„A já už jsem před dvěma týdny hráčům řekl, že je čeká pauza. Čili tady nebudeme,“ prohlásil liverpoolský trenér Jürgen Klopp.

„Lidé z vedení Premier League nás někdy loni na jaře žádali, abychom přestávku respektovali,“ pokračoval. „Čili žádné přípravné zápasy, žádné soutěžní duely. Pokud to nerespektuje asociace (FA, pořadatel poháru), nemůžeme s tím nic dělat. Nastoupí mladíci pod vedením Neila Critchleyho, kouče rezervy.“



Ten už stál na lavičce v předešlém případě: když Liverpool v prosinci musel na MS klubů, do čtvrtfinále Ligového poháru s Aston Villou nastoupila rezerva a prohrála 0:5.

Schválně, jak si povede tentokrát...



„Chápu, že to nebude zrovna oblíbené rozhodnutí, ale takhle to zkrátka vidím,“ podotkl Klopp, jenž už delší dobu kritizuje nabitý fotbalový program. „Musíme respektovat blahobyt hráčů. Potřebují odpočinek, fyzický i psychický. O tom přece ta pauza má být. Mají rodiny, takže už je to dané, museli jsme se takhle rozhodnout s předstihem.“



Jeho slova, pronesená krátce po zápase, způsobila poprask. Jen si představte, jak se cítí fotbalisté Shrewsbury: zaskočíte giganta, oslavíte to s rozjařenými fanoušky, kteří v euforii vtrhli na trávník, a sotva se začnete těšit na báječný duel na Anfieldu s famózní atmosférou, zjistíte, že to taková sláva nebude.

„Já chci hrát proti nejlepším!“ kývl dvougólový hrdina Cummings, když ještě v dresu a zachumlaný do bundy dorazil do studia televize BBC. „Je to neslýchané. Pro mě jde o hořké zklamání,“ doplnil ho vedle stojící Martin Keown, někdejší obránce Arsenalu.



Pro Shrewsbury se nicméně otevírá nečekaná příležitost. Šance na postup do pátého kola nyní vyhlížejí lépe, s progresem v soutěži rostou i příjmy.

„Úspěch v FA Cupu si hráči budou pamatovat do konce života, navíc může ovlivnit i budoucnost klubu. Budeme si moci pořídit videoanalytické vybavení pro tréninky a vylepšit odvodňování trávníků,“ těší se trenér Sam Ricketts.

Pro mužstva z nižších soutěží pohár znamená vítanou injekci do mnohdy nevelkých a napjatých rozpočtů, zejména jde-li o zápasy na stadionech velkoklubů. Příjmy ze vstupného se dělí napůl, velké částky chodí z televizních práv: do pátého kola za odvysílaný duel dokonce dostanete víc než za vítězství.