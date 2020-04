Díky, díky, díky. Bývalý brankář Palop se vyléčil a nepřestává děkovat

„Nebylo to příjemné období, ale už jsem měl negativní test a jsem doma. Děkuji všem lékařům, sestrám a dalším, kteří se o mě starali a pomohli mi se zotavit. Díky, díky, díky, nikdy na to, co jste pro mě udělali, nezapomenu,“ napsal Palop na instagramu.

Palop během kariéry, kterou ukončil před šesti lety, získal v roce 2002 titul s Valencií, s níž v roce 2004 vyhrál i Pohár UEFA. Další dva triumfy v dnešní Evropské lize přidal v letech 2006 a 2007 se Sevillou. Bývalý gólman Villarrealu nebo Leverkusenu se také jako náhradník zúčastnil Eura v roce 2008, kde Španělsko získalo titul.