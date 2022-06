Bývalý plzeňský trenér Guľa povede fotbalisty Dunajské Stredy

Guľa vedl plzeňskou Viktorii po Pavlu Vrbovi od prosince 2019 sezonu a půl. Nejdřív s ní skončil v lize druhý, před rokem jej však vedení klubu odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům a angažovalo Michala Bílka.

Naposledy Guľa trénoval fotbalisty Wisly Krakov, a to do února, klub se nakonec mezi polskou elitou neudržel. Nové angažmá kouč získal v Dunajské Stredě, čtvrtém celku slovenské ligy. V minulosti pracoval pro Trenčín, Žilinu i národního výběr do 21 let.

„Hledali jsme cílevědomého a zkušeného trenéra s výsledky, který má v životopisu ligový titul a významné zkušenosti s evropským fotbalem. Na lavičce Žiliny, Plzně a slovenské reprezentace do 21 let na tyto mety dosáhl. Od jeho příchodu si slibujeme návrat herního stylu typického pro DAC, tedy dominantní a atraktivní fotbal plný energie a vášně,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Jan Van Daele.