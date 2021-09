Šilhavý vyhlíží Schicka a hájí Tecla: Vadí mi, že jsou někteří lidé vulgární

V přípravném duelu na závěr zářijového programu národního týmu se opět ukázala jeho největší bolest: bez Patrika Schicka nejsou góly.

A nebylo to tak, že by se Češi proti Ukrajině neuměli dostat do brankových příležitostí. Jenže ta koncovka...

ČR - Ukrajina 1:1 dvě tyče Tecla, až pak gól. V nastavení srovnal Vydra

Tým má se střílením gólů problémy. Bělorusku jen jeden, v Belgii žádný, proti Ukrajině opět jeden. Ukázalo se, jak je ofenziva na Schickovi závislá?

Samozřejmě Patrik je gólový, víme to a jsme rádi, že nás v příštím důležitém srazu snad posílí. Musím říct, že se nám teď do plných dařilo kupodivu lépe než proti Bělorusům. Dobývali jsme proti silnějšímu soupeři a šlo to lépe. Mrzí mě, že se nepodařilo dát gól Standovi Teclovi, který zápas odehrál výborně a odpracoval to. Uvidíme, budeme hledat dál, důležité bude i pomoci si standardkami, to nám dřív šlo.

Na Teclovu adresu mířily po nominaci až nenávistné reakce od fanoušků. Ukázal vám, že může být pro reprezentaci platnou záložní variantou? Dotkla se vás atmosféra, která se okolo něj vytvořila?

Mrzí mě to samozřejmě u každého, kdo je takhle osočován. Jestli nominuju toho, nebo toho, na to může mít každý svůj názor. Každý to vidí jinak. Standa kritikům proti Ukrajině odpověděl, byť branku nedal. Lidé mají své názory, ale spíš mi vadí, že jsou někteří občas nesoudní, mnohdy vulgární. Ale s tím asi těžko můžeme něco dělat.

Kromě Tecla nastupovali i kvůli absencím nováčci či méně zkušení hráči. Řekl si někdo nejhlasitěji o další nominaci?

Nechci hodnotit, že někdo hrál špatně, nebo se sem už nepodívá, to určitě ne. Se všemi, kdo tu byli, nebyl problém. Zapadli do týmu, každý si odehrál to své, to, co asi umí. Chválil jsem Tecla, Sadílek hrál také velmi dobře, Vašek Jemelka byl jistý v obraně. A další také odvedli dobré výkony, nechci na nikoho zapomenout.

Jak jste tvořil sestavu? Očekávalo se, že si víc odpočinou třeba Souček s Coufalem či Holeš.

Mluvili jsme o tom před zápasem. Vytížení bylo domluvené, komunikovali jsme s kluby i hráči, šlo o zdravotní stav, únavu, jejich pocity. Vše jsme vzali v potaz a připravili si plán. Jsem rád, že vyšel. Za normálních okolností by Souček nestřídal.

Celý zápas se hrál ve vysokém tempu, což u příprav nebývá obvyklé. Jak moc vás to potěšilo či překvapilo?

Jsem potěšen nasazením, ale ne překvapen. Myslím, že jsme v minulých zápasech dokázali, že to umíme. A když hrajeme s nejsilnějšími, tak i musíme. Samozřejmě tentokrát nebyla taková nervozita jako v Belgii, kdy jsme hráli o body a ještě proti nejlepšímu týmu na světě v žebříčku.

Co říkáte na remízu Walesu, konkurenta v boji o druhé místo, s Estonskem?

Samozřejmě to kvitujeme, ve Walesu jsme ztratili body. Wales už teď doháněl zápas v Bělorusku, nakonec vyhrál, ovšem remíza doma s Estonskem pro mě byla překvapením. Věřím, že v následujícím srazu to zvládneme a odskočíme jim. A zůstaneme na druhém místě.

Co do příštího srazu vylepšit?

Bude tu s námi Patrik Schick, tak věřím, že to bude záruka nějakých gólů. Věřím, že se uzdraví další hráči a že nominujeme silnější mužstvo složené ze zkušenějších hráčů. Doplníme ho těmi, co nás nyní přesvědčili. A věřím, že v říjnu zvládneme oba zápasy.