Frustrující večer. Šancí jsme měli na dva zápasy, štvalo kouče Walesu

Wales ani Česko se o baráž bát nemusí Co by se muselo stát, aby do baráže nepostoupily? I kdyby Wales skončil ve skupině třetí nebo hůř, měl by pohodlně do baráže postoupit jako jeden ze dvou vítězů Ligy národů. Aby se tomu tak nestalo, musel by závěr kvalifikace hrubě nevyjít dvěma z trojice Itálie, Španělsko, Francie, které jsou v žebříčku nad ním. Češi jsou na tom podobně. Pokud by skončili v kvalifikaci na třetím a horším místě, do baráže se dostanou v případě, že se Itálie, Španělsko i Francie umístí na prvních dvou místech svých kvalifikačních skupin. Jedno místo pravděpodobně vezme Rakousko, které má k přímému postupu z prvního místa i barážovému druhému místu zatím daleko, a v žebříčku je před Českem. Vše k baráži o MS 2022 ZDE.