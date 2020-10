Fotbalový král Pelé exkluzivně: Troufám si na sto let

Aby vás to v rozhovoru nezmátlo, brazilský fenomén sám o sobě často vypráví ve třetí osobě.

Všechno nejlepší, Králi! Dětství jste prožil v chudobě, nejdřív v Tres Coracoes, pak jste vlakem odjeli do Bauru. Jaký byl fotbal bez bot, na hlíně? Míče jste si vyráběl ze starých punčoch a novin. O čem jste tehdy snil?

Každý, kdo se narodí v chudobě, sní o lepším životě. Nejen pro sebe, ale taky pro své blízké. Já nebyl výjimkou. A když jste chudý chlapec v Brazílii, nejrychlejší cestou za lepším zítřkem je profesionální fotbal. Stát se hráčem, reprezentantem v dresu Selecao (národní tým Brazílie). Jakmile to dokážete, máte na celý život vystaráno. Je to ovšem cesta neskutečně dlouhá a jen málu vyvolených a nejstatečnějších se podaří.