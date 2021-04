Německo se ztrapnilo až na kost. Nepochopitelné, kritizují fotbalisty a Löwa

Německo v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v Kataru 2022 podlehlo doma na stadionu v Duisburgu soupeři ze Severní Makedonie 1:2 a po třech kolech je v tabulce až třetí.

„Národní tým se znemožnil až na kost. Je to trapná porážka,“ napsal Bild.

Pokud by se na podzim ve zbývajících sedmi duelech kvalifikace výš neprobilo, na šampionát by nepostoupilo. Před ním jsou v tabulce skupiny H právě jeho přemožitel a Arménie, která dosud neztratila ani bod.

„Neměli jsme šťávu, drajv, chyběla nám svěžest, vypadali jsme unavení. Hráli jsme pomalu a vzadu udělali chyby. Soupeř byl hodně zatažený, dobře bránil a my jsme nenašli nic, čím bychom ho dostali do problémů,“ říkal Löw po utkání v televizním rozhovoru.

Kouč vyhlížel zdrceně. V roli hlavního trenéra německé reprezentace to pro něj byl poslední kvalifikační zápas. Už dřív oznámil, že po červnovém mistrovství Evropy po patnácti letech angažmá u Die Nationalelf odejde.

„Po porážce s Makedonií jeho rozhodnutí hned vypadá líp,“ napsal jízlivě Bild.

„To zklamání je obrovské,“ opakoval Löw.

První gól inkasovali Němci krátce před poločasem. Pak vyrovnal Ilkay Gündogan z penalty a deset minut před koncem měl tutovku Timo Werner, ale přihrávku před prázdnou bránu nedokázal usměrnit, do míče se mu zamotaly nohy.

„Obvykle takové situace v pohodě vyřeší, o tom není pochyb. Góly dávat umí. Prostě míč levačkou správně netrefil,“ poznamenal Löw.

Samotní hráči po zápase nechápali, jak mohli prohrát se Severní Makedonií. „Ano, se Severní Makedonií,“ zdůraznil nejčtenější německý deník Bild.

„To se nesmí stát, to všichni víme. Připadalo mi, že Makedonci byli dvakrát před bránou a dali dva góly. Je to pak příliš snadné. Snažili jsme se, ale nešlo nám to. Při obou inkasovaných gólech jsme nevypadali dobře,“ uznal záložník Gündogan.

„Když dostanete doma dva góly, není to dobrá vizitka. Nedokážu si vysvětlit, co se stalo. Každopádně na konci května musíme být všichni ve špičkové formě,“ podotkl Gündogan.

Středeční porážkou v Duisburgu možná vyvrcholilo nepříliš úspěšné období, kterým národní mužstvo prochází. Trvá to už třetím rokem. Začalo posledním místem v prvním ročníku Ligy národů. Od sestupu o level níž zachránila Německo jen reorganizace soutěže.

Loni v listopadu v druhém ročníku Ligy národů Němci podlehli ve Španělsku 0:6.

Löw začal s přestavbou a omlazením mužstva, přestal nominovat dlouholeté opory Müllera či Hummelse. Zavedl nové rozestavení se třemi stopery. Za obojí je kritizován. Proti Severní Makedonii začali Němci sice se čtyřmi obránci, ale po přestávce kouč základní rozestavení změnil.

„Absolutně nerozumím tomu, co občas dělá. Ukázalo se, že to byla chyba,“ pronesl Uli Hoeness, někdejší dlouholetý prezident Bayernu Mnichov a bývalý reprezentant, po porážce s Makedonií v televizním studiu.

„Nechápu, proč se mění herní způsob, když to není nutné. Hlavně v obraně bych neexperimentoval. Pokud to nejde dopředu, musíte vzadu hrát na nulu. Doma s Makedonií přece nemůžete dostat dva góly. Co je to za obranu,“ zlobil se Hoeness.

„Poslední soutěžní zápas před mistrovstvím Evropy se změnil v historickou ostudu. Hře chybělo všechno. Odhodlání, systém, rychlost, překvapení. Čtyřnásobné mistry světa zesměšnil fotbalový trpaslík,“ napsal Bild.