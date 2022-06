Fotbal může mít nové lidi ve vedení, uspěje kritik Fouska na valné hromadě?

Úspěšný podnikatel Milan Kratina chce do vedení fotbalové asociace, nelíbí se mu, jak to současné pracuje.

Cestu zvolil přes českého místopředsedu a poslance parlamentu za ANO Jana Richtra. Ten na loňské volební valné hromadě nebyl v táboře současného předsedy Petra Fouska, který je reprezentantem proreformních změn a byl podpořen rovněž Fotbalovou evolucí.

Ta chce odvolat rovněž předsedu Řídící komise pro Čechy a dosadit na jeho místo Tomáše Nováka z benešovského okresního svazu.

„Primárně nemáme nic proti pánům Richtrovi s Drobným. Ale my chceme být lepší, pozitivní. Může se samozřejmě objevit kandidát, který bude kvalitnější než já a my s ním budeme rádi spolupracovat,“ řekl při své kandidatuře Kratina, který patří mezi padesát nejbohatších Čechů, je majitelem firmy Accolade.

Zleva Milan Kratina, kandidát na místopředsedu FAČR, a Petr Fousek, předseda FAČR

Kratina podporuje tzv. Fotbalovou evoluci, která stála za loňskými změnami v okresních a krajských svazech poté, co byl v říjnu 2020 zatčen bývalý místopředseda asociace Roman Berbr. A lidi v okresech a krajích měl „pod palcem“.

Spolek má ve výkonném výboru dva své členy právě za okresní a krajské svazy v Čechách, teplického ředitele Rudolfa Řepka a Tomáše Neumanna.

Další své lidi na loňské volební valné hromadě do vlády nad českým fotbalem nedostal, někdejší reprezentant Vladimír Šmicer prohrál souboj o místopředsedu právě s Richtrem.

„Situace se proti loňsku změnila. Když se naskytla možnost mít další hlasy ve výkonném výboru, tak proč do toho nejít,“ poznamenal Kratina.

Tou změnou má na mysli poměr hlasů v českých divizích, které stály právě za svoláním mimořádné valné hromady. Jenže když došlo na tzv. provolby, z nichž vzešlo jedenadvacet zástupců českých divizí z osmačtyřiceti klubů, podle kuloárních informací to optimisticky pro Fotbalovou evoluci nevypadá.

Fouskův rok Přehled hlavních změn v asociaci a českém fotbale za poslední rok nová organizační struktura

příprava nových stanov

novelizace předpisů

revize smluv a schvalovacích procesů včetně výstupů revizní a kontrolní komise Personální změny

nový generální sekretář

nové personální složení právního oddělení

nová komise rozhodčích strukturálně i personálně, transparentnost a komunikace

nové listiny rozhodčích a delegátů

restrukturalizace ženského fotbalu uvnitř asociace (reprezentace, soutěže a rozvoj)

nově vytvořená legislativní rada

nové vedení některých oddělení

nové složení všech dosavadních komisí

znovuobnovení chodu regionální komise

nový způsob navrhování nových kandidátů do komisí

nově vytvořená ekonomická komise

nově vytvořená sportovní rada

výběr nového technického ředitele Mezinárodní diplomacie

Petr Fousek v komisi národních asociací

Michal Valtr v komisi národních mužstev

Martin Procházka v legislativní komisi

Otakar Mestek v komisi mládeže

Rudolf Řepka v disciplinární komisi

Jiří Vrba v mediální komisi (nominant ECA)

Libor Sionko v komisi fotbalu

finále Konferenční ligy 2023 přiděleno do Prahy

pořadatelství ME žen do 19 let 2022 Projekty

nábor nových rozhodčích, programy Talent a Mentor

Fotbal pomáhá dětem z Ukrajiny – všestranná pomoc ukrajinskému fotbalu a svazu Ostatní

práce etické komise na kauzách Berbr a Rogoz

FAČR jako právnická osoba byla zproštěna prvoinstančně obžaloby v dotační kauze

rebranding FAČR (nové logo) a reprezentace (Hrdí lvi)

zdroj: FAČR

Po skončení řádné valné hromady, která bude řešit především legislativní záležitosti a své stanovy, což jsou pro veřejnost nezajímavé věci, dojde na schvalování programu mimořádné valné hromady. Do něj bude zařazen bod odvolání Richtra s Drobným. Ale už ten nemusí projít.

Pokud ano, o současných členech výkonného výboru bude hlasovat česká komora, v níž jsou pořád hojně zastoupeni lidé spjatí s „bývalým berbrovským režimem“. A ti mohou Richtra i Drobného podržet, na případné volby Kratiny a Nováka už vůbec nemusí dojít.

Když česká komora Richtra a Drobného odvolá, s Kratinou se o post místopředsedy utká Rudolf Blažek, šéf pražského Motorletu. O pozici předsedy Řídící komise pro Čechy proti Novákovi půjde Slavomír Kozel, místopředseda Karlovarského krajského svazu.

Pnutí ve vedení fotbalu začalo ve chvíli, kdy Fotbalová fevoluce chtěla odvolat generálního sekretáře Michala Valtra, což je pravá ruka předsedy Fouska. Ale v závěru dubna ve výkonném výboru nenašla dostatečnou podporu, pro odvolání hlasovali jen tři členové z jedenácti.

„Zčásti jsem to bral jako útok proti mně. Jako proces destabilizace fotbalové asociace,“ reagoval tenkrát Fousek.

O měsíc později Kratina poměrně ostře kritizoval vedení asociace a především předsedu Fouska.

„Když byl zvolen předsedou, mysleli jsme si, že má tým, který hned začne pracovat na změnách. Ale první, co se řešilo, bylo, jakým letadlem se poletí na Euro do Anglie. Změny jsou pomalé a málo transparentní. Jako když vodník Kebule vařil mlhu, v které se všechno ztratí,“ poznamenal Kratina na setkání s novináři.

„Já a Fevoluce jsme přesvědčili spoustu lidí a klubů, aby dali šanci změně, a máme vůči nim zodpovědnost. Není to tak, že skončily volby a my se na všechno vykašleme.“

Fousek mu oponoval. Odmítá, že se od loňských voleb nic na asociaci neudělalo, že by reformy a změny postupovaly pomalu.

„V poslední době zazněla celá řada nepravd až lží na adresu činnosti asociace. Je nejvyšší čas, abych některé události uvedl na pravou míru. Nevařili jsme mlhu, ale tvrdě jsme pracovali. Tím neříkám, že se všechno povedlo. Pořád je před námi celá řada úkolů, ale nezaháleli jsme,“ zdůraznil Fousek.

„Byl jsem zvolen s podporou Fevoluce, ale nebyl jsem, nejsem a nebudu Fevolucionář. Měníme poměry, které tady trvaly léta. A my na to zatím měli jen rok. Řekl bych, že Fevoluce špatně vyhodnocuje míru trpělivosti a faktor času. Pan Kratina svými výroky staví Fevoluci do ofsajdu, vyvolává to pnutí, které fotbal přehřívá. My potřebujeme pracovat a ne válčit,“ řekl Fousek

„Respekuju jeho úspěchy na komerčním poli, ale o fotbale ví málo. Nerozlišuje zbožná přání a realitu, se kterou musíme pracovat. Je zapotřebí, aby se v prostředí líp zorientoval. Kdyby byl chlap, tak kandiduje proti mně. On si vybral zástupný problém. My jsme se soustředili na práci samotnou, ale málo jsme to prezentovali,“ podotkl Fousek.

„Fevoluce je přesvědčená, že je jediným nositelem reforem, ale to je hluboký omyl. Je tady celá řada proreformních sil a jejich představitelem jsem já. Nikdo z reforem neslevuje, jen se určuje jejich tempo.“