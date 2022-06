Mladé fotbalistky utrpěly na ME debakl se Španělskem a ztratily naději na postup

České fotbalové reprezentantky do 19 let prohrály na domácím mistrovství Evropy i druhý zápas. Svěřenkyně trenéra Jana Navrátila utrpěly v Opavě debakl 0:5 se Španělskem a před závěrečným duelem ve čtyřčlenné skupině A ztratily naději na postup do semifinále.