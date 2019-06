Penalta, brankář hrál ve vápně rukou. Suárez pobavil absurdní reakcí

Ne, tentokrát fanoušci chováním uruguayského fotbalisty neopovrhují, naopak je rozesmál.

Souboj o první místo ve skupině, které pro další fáze turnaje znamenalo papírově snažšího soupeře pro čtvrtfinále.

Suárez se ve 23. minutě probil před gólmana Ariase, vyhnul se mu a z ostrého úhlu se snažil zakončit do odkryté brány. Chilský brankář vymrštil ruku a jeho střelu vyrazil na roh.

Uruguayský útočník zvedl ruce a nad hlavou naznačoval: „Ruka, hrál rukou, penalta“. Svůj omyl si vzápětí uvědomil a za absurdní reakci se omlouval. Mnohé fanoušky pobavil, video je hitem sociálních sítí.

Luis Suarez here, excitedly claiming for a handball inside the box... on Chile’s goalkeeper. pic.twitter.com/Ec5Oeo16Ny

Byla to typická suárezovská reakce, naučená i instinktivní. Útočník Barcelony je známý tím, že v soupeřově vápně i při letmém kontaktu s protivníkem padá k zemi, aby oklamal rozhodčího a získal pro svůj tým penaltu.

Známé jsou také jeho „kousance“. Ještě jako mladík v Ajaxu kousl do ucha Otmana Bakkalu z Eindhovenu. Dostal trest na sedm zápasů. O tři duely víc nesměl hrát, když se coby hráč Liverpoolu zahryzl do ruky Branislava Ivanoviče z Chelsea.

Své zuby zaryl i do ramene italského stopera Giorgia Chielliniho na mistrovství světa 2014. Ze šampionátu byl vyloučen a dostal trest na čtyři měsíce.

Tentokrát v nočním duelu na brazilském Copa América nikomu neublížil, jen sudího horlivě upozorňoval gestem.

Během utkání, které Uruguay vyhrála 1:0 gólem Cavaniho ze závěru, měl Suárez ještě jeden výstup.

Když na hřiště vnikl divák a pořadatelé ho marně naháněli, jeden z chilských hráčů mu podkopl nohy, aby napomohl jeho „odchytu“.

Suárez sprintoval za brazilským sudím Clausem a pro soupeře žádal osobní trest. Za tento přestupek by měl rozhodčí udělit žlutou, případně červenou kartu. Chilan však vyvázl bez trestu.

Suarez running towards ref to ask him to book Chile player for a kicking a pitch invader pic.twitter.com/BFrqhXb73h