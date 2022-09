Anglie na hraně, pád hrozí Francii či Itálii. Elita Ligy národů může přijít o velmoci

Na podzim 2018 první ročník nově vzniklé soutěže reprezentačních týmů nevyšel Německu, které ve skupině skončilo poslední za Nizozemskem a Francií.

Od sestupu do Ligy národů B ho zachránila reorganizace, elitní úroveň se rozšířila z dvanácti na šestnáct zemí a nikdo nesestupoval.

Letos se hraje třetí ročník a dvě kola před koncem se strachují Francouzi. Mistři světa z roku 2018 jsou v první skupině poslední s dvoubodovou ztrátou na Rakousko, které je v Paříži jejich čtvrtečním soupeřem.

Francie musí bezpodmínečně vyhrát, aby měla reálnou naději na záchranu. V neděli v závěrečném dějství hraje v Dánsku a Rakousko hostí Chorvaty. Mezi nimi a Dánskem se rozhodne o vítězi, který postoupí do finálového turnaje příští rok v červnu.

Tabulka A1 Tým Z V R P S B 1. Dánsko 4 3 0 1 6:3 9 2. Chorvatsko 4 2 1 1 3:4 7 3. Rakousko 4 1 1 2 5:5 4 4. Francie 4 0 2 2 3:5 2

Zatímco Francouzi mají svůj osud ve svých rukách a může jim stačit vítězství nad Rakouskem, to Anglie potřebuje k jistotě ve zbývajících dvou kolech dvě výhry.

V její třetí skupině je situace hodně zamotaná. V ohrožení jsou další fotbalové velmoci Německo s Itálií, pád do druhé úrovně může potkat i vedoucí Maďarsko.

Hotovo už může být po pátečních zápasech, v nichž Němci v Lipsku hostí Maďary a Italové na San Siru hrají s Angličany.

Pokud Anglie nevyhraje, bez ohledu na výsledek z Lipska bude mít na záchranu už jen teoretickou naději.

Pokud duel v Miláně skončí remízou, bude na Itálii dál ztrácet tři body a zároveň tři branky v rozdílu skóre. Ty by musela nahrát v závěrečném pondělním duelu s Němci a Italové prohrát v Budapešti s domácím Maďarskem.

V případě porážky Anglie sestoupí. Vyčítat si může především dva červnové kolapsy s Maďarskem - 0:1 v Budapešti, 0:4 ve Wolverhamptonu.

„Loni jsme byli ve finále mistrovství Evropy, předtím jsme prohráli naposledy v listopadu 2020 s Belgií. Pak bohužel přišlo Maďarsko. Kritika byla tvrdá, to tak bývá, když jste Angličan. Každý jsme dostali svůj spravedlivý díl,“ přemítal záložník Jack Grealish.

Maďarsko může být senzačním vítězem takzvané skupiny smrti, do které vstupovalo jako nováček elitní úrovně a jasný outsider. Když zvítězí v Německu a Italové neporazí Anglii, už ho nikdo nepřeskočí.

Tabulka A3 Tým Z V R P S B 1. Maďarsko 4 2 1 1 7:3 7 2. Německo 4 1 3 0 8:5 6 3. Itálie 4 1 2 1 5:7 5 4. Anglie 4 0 2 2 1:6 2

Další dvě skupiny elitní úrovně se vyvíjí podle papírových předpokladů.

Španělsko může být už v sobotu vítězem, pokud doma porazí Švýcary a Portugalci podlehnou v Praze českému týmu. V tom případě by bylo jasno i o sestupujícím, kterým by bylo Švýcarsko.

Portugalci potřebují v Praze bodovat, aby příští týden v úterý v závěrečném duelu proti Španělům měli šanci na triumf ve skupině.

O sestupujícím se nejspíše rozhodne v přímém souboji mezi Švýcarskem a Českem v St. Gallenu. „Kdybychom se zachránili, byl by to velký úspěch,“ řekl český kouč Jaroslav Šilhavý.

Češi v červnu porazili Švýcary a remizovali se Španělskem, v Portugalsku a ve Španělsku prohráli, byť partie odehráli důstojně.

„Víme, že ty červnové zápasy nám pomohly, že tým posunuly dál. Pro nás je důležité, abychom se potkávali s těmi nejlepšími celky. Rozjeli jsme to dobře a nebýt toho, že Švýcaři porazili Portugalce, byli jsme už v klidu. Asi se bude rozhodovat až v posledním utkání ve Švýcarsku,“ poznamenal brankář Tomáš Vaclík.

Tabulka A2 Tým Z V R P S B 1. Španělsko 4 2 2 0 6:3 8 2. Portugalsko 4 2 1 1 7:2 7 3. Česko 4 1 1 2 4:7 4 4. Švýcarsko 4 1 0 3 2:7 3

Ve čtvrté skupině si to o postup do Final Four rozdají Nizozemsko s Belgií, přičemž Nizozemci vedou o tři body a v posledním duelu s Belgií jim doma bude stačit remíza. I kdyby ve čtvrtek podlehli v Polsku.

Sestoupí Polsko, nebo Wales, který ztrácí tři body a v neděli v závěrečném duelu hraje v Cardiffu právě s Polskem.

V tu dobu už může být jasno, pokud Wales podlehne v Belgii a Poláci zabodují s Nizozemskem.

Tabulka A4 Tým Z V R P S B 1. Nizozemsko 4 3 1 0 11:6 10 2. Belgie 4 2 1 1 9:6 7 3. Polsko 4 1 1 2 5:10 4 4. Wales 4 0 1 3 5:8 1

Z druhé úrovně mají mezi elitu našlápnuto Norové, Izrael a zmíněná Ukrajina. Čtvrtým postupujícím zřejmě bude Srbsko, nebo Černá Hora.