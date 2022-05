Fotbal se nesmí schovávat, sankce vůči Rusku jsou nezbytné, říká šéf UEFA

Čeferin: Projekt Superliga je na několik let u konce Podle prezidenta Unie evropských fotbalových asociací Aleksandera Čeferina je projekt tzv. superligy minimálně na několik let u konce. První muž UEFA nechtěl komentovat případné potrestání Juventusu Turín, Barcelony a Realu Madrid, které stále jeví ambice založit novou soutěž elitních týmů. V úterý UEFA představila novou podobu Ligy mistrů, kterou bude od sezony 2024/25 hrát 36 týmů v upraveném formátu základní části. „Nemám rád pojmenování superliga, protože ten projekt je cokoliv, jen ne superliga,“ řekl Čeferin na tiskové konferenci po kongresu UEFA ve Vídni. „Myslím, že celý projekt je navždy u konce, nebo alespoň na nějakých dvacet let,“ dodal. Superligu se loni v dubnu pokusilo založit dvanáct velkoklubů, projekt ale kvůli obrovské vlně odporu nevydržel ani 48 hodin. Devět týmů se od něj poté odvrátilo a nadále ho oficiálně podporují jen Juventus, Real a Barcelona. Španělský soud v dubnu tohoto roku zrušil loňské nařízení, které evropské fotbalové unii zakazovalo trestat kluby za založení superligy. Kauzu tak bude řešit Soudní dvůr Evropské unie, verdikt by mohl být znám na konci roku. „Musíme respektovat rozhodnutí soudu a počkat na konečný rozsudek,“ nechtěl Čeferin předjímat další kroky UEFA, která podle slovinského funkcionáře nemá monopol na fotbalové soutěže a neporušuje žádné zákony. „Nikoho nenutíme hrát naše soutěže, žádnou federaci nenutíme být naším členem. Každý si může založit svou vlastní fotbalovou unii. Pokud ale chce hrát svoje soutěže, tak nemůže hrát ty naše,“ podotkl prezident UEFA, která vykázala za sezonu 2020/21 i díky konání evropského šampionátu rekordní příjmy 5,7 miliardy eur (asi 145 miliard korun). Předchozí sezonu významně poznamenané koronavirovou pandemií to byly jen tři miliardy eur (76 miliard korun), v ročníku 2015/16 při konání Eura ve Francii byly příjmy 4,6 miliardy eur (117 miliard korun).