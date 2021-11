Holanďanky z nás byly otrávené. Můj gól? Takové umím, říká Svitková

Minulý týden odehrála v dresu West Hamu celý zápas v derby s Tottenhamem a slavila výhru 1:0. Tentokrát k ní byla opět blízko. České fotbalistky přišly v kvalifikaci o mistrovství světa 2023 o vítězství až gólem ve třetí minutě nastavení. „Samozřejmě jsme zklamané, protože jsme si vytvořily spoustu šancí. Měly jsme z toho dát víc gólů. Škoda, že jsme to neurvaly,“ líčila po zápase pětadvacetiletá Svitková.

Bývalá slávistka je již přes rok jedinou českou hráčkou v anglické Women‘s Super League, obdobě mužské Premier League. Její silnou stránkou je skvělá kopací technika, což předvedla již v 11. minutě zápasu. Míč po její ráně zaplul do šibenice.

„Přesně jsem věděla, co chci udělat. Není to můj první takový gól, vím, že to umím. Trenér nás vyzývá ke střelám z dálky. Já sice nestřílím tolik, ale když vystřelím, tak to stojí za to,“ pousmála se Svitková. Ostatně, její trefu z března 2019 v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň proti Bayernu Mnichov (1:1) zařadila UEFA mezi nejhezčí góly roku.

Gól Kateřiny Svitkové proti Nizozemkám. Tahle holka prostě střílet umí  #holkytaky pic.twitter.com/YGam5fApnF — Martin A. (@ogy_16) November 27, 2021

V závěru přišel nápor favoritek z Holandska, úřadujících mistryň Evropy a aktuálně čtvrtého týmu FIFA, který vyvrcholil vyrovnávací hlavičkou v 93. minutě. „Ale myslím,že jsme odehrály dobré utkání, poctivě jsme bránily. Holanďankám to moc nevonělo, byly z nás otrávené, nevěděly, jak se z toho dostat. Takticky jsme to zvládly dobře, ale udělaly jsme dvě chyby, které nás stály tři body.“

Původně se kvalifikace ve Vítkovicích měla hrát již v pátek večer, kvůli sněhové kalamitě byl ale duel odložený na sobotní poledne. Jak se s tím hráčky popasovaly?

Svitková přiznává, že náhlé změny nemá v lásce: „Bylo to složité, hrát od dvanácti je pro mě netypický čas. Ale zas nebyla taková zima. Hřiště bylo skvěle připravené, za to moc děkujeme, byla radost na tom hrát.“

V úterý čeká české reprezentantky poslední zápas tohoto kalendářního roku. V Opavě se střetnou s Běloruskem, které v pátek jen remizovalo na Kypru 1:1. Jasná výhra domácích? „Bude to nepříjemný soupeř, rády betonují. Musíme se na to dobře připravit,“ varuje Svitková.

Klíčový souboj v kvalifikaci na světový šampionát čeká svěřenkyně kouče Karla Rady v dubnu. Domácí utkání s Islandem, který je v tabulce druhý o bod před Českem, napoví, kdo zamíří do baráže. Ovšem pozor: v říjnu Česky podlehly houževnatým Islanďankám 0:4.

„Musíme je doma porazit a budeme doufat, že Holanďanky je porazí také. Pevně v to věřím,“ dodává česká střelkyně.