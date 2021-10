Pro Italy jsme pořád Československo. Fotbalistka o Juventusu, tetování i lásce

Byl to její nejcennější gól v kariéře. Běžela 46. minuta zápasu Nizozemsko vs. Česko, když si zpracovala letící míč a levačkou ho uklidila do sítě. Přispěla tak k senzační remíze 1:1 s úřadujícími evropskými šampionkami.

„Krásný pocit. A hlavně ta atmosféra na stadionu v Groningenu byla fantastická, přišlo 12 tisíc fanoušků, ženský fotbal je v Holandsku populární,” vzpomíná na zářijový duel Andrea Stašková, jednadvacetiletá útočnice s přezdívkou Bomber. V pátek večer vyběhne proti Islandu.