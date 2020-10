Šilhavý: Izrael? Vynikající, o to je výhra cennější. Musím hráče pochválit

To se v Haifě nerodilo snadno, zejména předzápasové okolnosti českému týmu nenahrávaly. Po přípravě s Kyprem vypadli tři hráči s pozitivním testem na koronavirus a jeden s neprůkazným výsledkem, kouč Šilhavý přišel o kapitána Dočkala, o Hložka, Baráka a Nováka.

„Jsem především rád za vítězství, problémy jsme měli veliké. Měli jsme tu jediného útočníka, samé obranné hráče... Vyrovnali jsme se s tím víc než dobře. Vezeme tři body ze zápasu s takhle dobrým soupeřem, to nám jedině pomůže,“ uvedl Šilhavý do kamer České televize a posléze na tiskové konferenci.



Jak jste úspěšný duel viděl z lavičky?

Podařilo se nám dobře vstoupit do zápasu, hráli jsme hodně aktivně. Měli jsme šance, které jsme neproměnili. Paradoxně nám pomohl soupeř a dostali jsme se do vedení...



Co jste říkal na vlastní gól, který si po zaváhání gólmana dal Izraelec Hanna?

Fotbal je o chybách a Izraelci jich udělali víc než my, to se stává. Ale z aktivity v úvodu jsme si gól zasloužili, soupeře jsme zaskočili. Nicméně potom hrál na balonu dobře, musím uznat, že to byl silný, těžký soupeř. Povedlo se nám z výkopu dát na 2:0, ale Izrael se s tím nechtěl smířit a snížil. Hrozili z rychlých kombinačních akcí, výborní Zahavi a Solomon nám dělali obrovské problémy. Na konci jsme to zvládli.

I díky brankáři Vaclíkovi.

Přečkali jsme velké šance, Vacloš jednu z nich vykopl na tyčku. Musím všechny kluky pochválit, že to i v těch nestandardních věcech dnešní doby zvládli tříbodově.

Útočník Vydra dal gól v národním týmu po víc než čtyřech letech, jste s ním spokojený?

Už bylo na čase. Doufám, že se chytí a že mu to pomůže i v klubu. A že v národním mužstvu si řekne o místo mnohem výrazněji. Pořád si myslím, že je v něm velký potenciál, ale nedokáže ho prodat.



Byl jediný forvard, kterého jste měl k dispozici. Jak náročné bylo pracovat s užším výběrem?

Bylo to samozřejmě těžký, protože jsme museli přestavovat sestavu. Dali jsme pak Lukáše Provoda ze strany na hrot a musím říct, že zahrál výborný zápas. Poradil si na straně i na hrotu.



Jaký dojem na vás udělal tým Izraele?

Velký. Je to skvělé mužstvo, technické, rychlé. Vědí, co mají hrát, organizace hry výborná. O to je naše vítězství cennější.