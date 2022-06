Nebylo to ideální, ale vyhráváme, protože chceme, řekl nadšený Jankto

Oficiálně vlastní, ale každopádně vítězný.

„O přestávce jsem si říkal: Cokoli zkusím, krásný střely, Sommer mi to chytí... Góly, co máte dát, nedáte. A potom tam spadne tohle. Zaplaťpánbůh za to,“ popisoval Jankto novinářům po vítězství v úvodním utkání Ligy národů.

Mohl jste v těch šancích udělat něco lépe? Nejdřív rána křížem pravačkou, pak technický obstřel levou.

První jsem trefil hodně dobře. Navíc pravačkou, byl jsem překvapený, že až takhle dobře. Výborný zákrok Sommera. U druhé jsem měl míč tlačit víc k zemi, protože tráva byla kluzká. Kdyby to šlo po zemi, měl by větší problémy. Takhle se to zdálo jako skvělý zákrok, ale když to brankáři letí do téhle polovýšky, je to ta nejlepší varianta. Ale byly to fantastické dva zákroky. Říkal jsem si, ty jo, ať už mi tam něco spadne...

To se se štěstím povedlo. Jak náročné bylo zvítězit?

Extrémně. Věděli jsme, že Švýcaři budou dobří, ale byli ještě lepší, než jsme si mysleli. Měli hodně šancí, především v druhé půli, kdy nám síly ubývaly. V první půli jsme až na prvních deset minut hráli dobře. Po našem gólu jsme si řekli, že musíme být obezřetní, protože nám tam dvakrát utekli. Škoda, že srovnali, dali nám podobný gól, jako my jim první, nějak se to tam ukopalo.

Měl jste dvě slibné šance, poměrně hodně prostoru. Čím to?

Hodně jsme těžili z presinku. Nezdálo se to, ale hřiště bylo strašně kluzké a nebylo snadné na něm hrát, kombinovat. Švýcaři tam asi třikrát podklouzli, my toho využili a chodili do brejků.

Hráli jste v systému se třemi stopery jako v baráži, ale se třemi hráči vepředu. Jak se vám v tom hraje?

Je to něco nového. Hráli jsme 3-4-3 se třemi útočníky, chtěli jsme být hodně aktivní, zatímco ve Švédsku jsme hráli na dva vepředu. Trenéři jsou schopní reagovat na průběžný stav i na to, proti jakému soupeři hrajeme. Věřím, že na neděli vymyslíme zase nějakou kulišárnu a překvapíme Španěly.

Ve Švédsku jste nastoupil na pozici wingbacka, teď jste nastoupil výš. Asi je jasné, co vám vyhovuje víc.

Když mě trenér postaví na wingbacka na dvacet minut, nebo když je potřeba tam zaskočit, nemám s tím absolutně žádný problém. Ale trenéři vědí, že patřím o řadu výš. O tom se nemusíme bavit, snad jsem to potvrdil. Líbí se mi tam určitě víc.

Jak důležitá je to výhra vzhledem k vašemu cíli udržet se v elitní skupině?

Strašně moc. Hned jsme si říkali, zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli. Prohrát a honit to pak někde v Portugalsku, ve Španělsku by bylo strašně složité. Nebudeme si nic nalhávat, tyhle týmy jsou ještě o úroveň výš. Máme navíc na čem pracovat, bylo tam několik chyb. Je super, že jsme vyhráli, ale ideální to nebylo.

Jak se na Španělsko, kde působíte, těšíte?

Mám domluvené rozhovory se španělskými médii, hodně se mě ptají na tuhle bitvu. Zkusíme to. Jsou o úroveň dvě výš. Technicky vyčnívají. Mají strašně dobrý pohyb, málo kazí. Jsou fakt dobří. Ale když hrajeme doma, můžeme urvat body s kýmkoliv. Dokázali jsme to proti Anglii i Belgii, budeme si věřit. Tahle výhra nám mentálně pomůže.

Jak obtížné je na konci sezony najít nějaké síly?

Čtyři zápasy v jedenácti dnech jsou extrémně náročné. Nikdo z nás kromě Tomáše Součka nebude vždy hrát devadesát minut... Uvidíme, jak na tom třetí, čtvrtý zápas budeme. Musíme dobře regenerovat, jíst, pít.

Mísí se ve vás pocit, že jsou to sváteční zápasy, ale že jste zároveň mohl být na dovolené? Že toho máte po dlouhém ročníku plné zuby?

Víte co, každý toho má plné zuby. Ale kluci, co tu jsou, jsou hrdí na lva, kterého nosí na prsou. Bojujeme za Česko. To z nás vždy čišelo a to přispívá k tomu, proč vyhráváme, máme úspěchy, proč jsme hráli dobře na Euru. Protože chceme! Máme super partu.