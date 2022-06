Švýcaři nás podcenili. Po dvaceti minutách to mohlo být tři nula, divil se Zima

„Asi nás podcenili, což se divím, protože jsme v minulých zápasech předváděli kvalitu a hráli jsme vyrovnané partie s velkými soupeři. Škoda, že jsme během prvních dvaceti minut nevedli 3:0,“ pokračoval Zima po úspěšném vstupu do evropské reprezentační soutěže.

Davide, jak si vážíte první výhry v Lize národů? Švýcaři vás v závěru zatlačili.

Vážíme si jí moc. Nemyslím si, že by nás Švýcaři tlačili. Spíš my jsme zalezli a bránili výsledek, což je pochopitelné. Když se stáhnou střeďáci má soupeř územní převahu. Ale nemačkali nás. Když jsme dominovali, měli šance z protiútoků nebo z nahodilých akcí, když jsme byli vzadu otevření.

Oba góly jste dali poněkud kuriózně...

Hlavně, že jsme je dali. Zahodili jsme stoprocentní šance, ale dali jsme tohle. Máme Kuchtiče, který si to umí najít. Nechápu to, ale tohle je zkrátka jeho.

Ten rozhodující byl vlastní, který si dal Sow po centru Jakuba Jankta.

Stejně tam byl zase připravený Kuchtič, takže by to když tak uklidil.

Trenér Šilhavý znovu vsadil na rozestavení se třemi stopery. Lišilo se to v něčem od těch předchozích zápasů se Švédskem a Walesem?

Řekl bych, že taktika byla stejná. Jsem na to zvyklý z klubu a problém nemám, i když je to tam trochu jiný styl. Ale rozestavení je stejné.

Máte pocit, že se v novém rozestavení zlepšujete?

Jednoznačně. Sešli jsme se defenzivní hráči, co hrají střední obránce normálně. I Láďa Krejčí hraje občas na stoperu. Na rozdíl od Švédska, kde hrál Tomáš Holeš, což je primárně střední záložník. Pomohl tomu i Vláďa Coufal, který se vrátil do sestavy. Tomáš Vaclík z brány pomáhal s organizací.

Tomáš Vaclík navíc soupeři chytil několik dobrých šancí. Co říkáte na jeho výkon?

Váca je top gólman. Dokonce bych řekl, že odchytal svůj standard. Mě jeho výkon ani nepřekvapil, vždy nás podrží. O jeho kvalitách víme všichni. Je to jeden z tahounů nároďáku a jsem rád, že s ním můžu hrát.

Jak důležité je vítězství nad Švýcarskem vzhledem k vývoji ve skupině? Čekají vás papírově ještě těžší soupeři.

Já beru Švýcary za top tým, každý má své plusy a mínusy. Záleží také na formě, štěstí, jak se na hřišti prezentujete. Jestli máte den, nemáte den.... Může se to zamotat. Teď se soustředíme na Španělsko, což je podle mě tým, který se taky dá porazit.

V neděli hrajete zase doma v Edenu.

Těším se moc. Očekávám stejně kvalitní zápas jako dnes. Doufám, že ho také zvládneme vítězně.

Budou hrát podobně jako Švýcaři?

Mají o hodně jiný herní styl, více technických hráčů. To asi bude spíš klíčový zápas. Začátek byl dobrý, teď to musíme potvrdit.

Nezklamal vás trochu počet diváků? Nečekal jste větší návštěvu?

Upřímně nevím, jaká byla cena lístků. Dvanáct tisíc je pěkná návštěva. Ale je to asi škoda. Když hraje nároďák, měl by to být top zápas. Tohle jde ovšem mimo nás, my se soustředíme na fotbal.

Není to už takhle po konci sezony trochu náročné?

Zrovna jsem se o tom bavil s Ricardem Rodríguezem, se kterým hraju v Turíně, že to docela cítíme. Ale my, co hrajeme zahraniční soutěže, máme oproti Česku výhodu, že dostaneme tři týdny volna. Česká liga začíná dřív než zahraniční soutěže.

Blahopřál vám po zápase?

Potkali jsme se jen před zápasem, pak už byl v šatně. Jen jsem si s ním vyměnil dres a nechal ho pozdravovat přes kustody.

Neřešíte rostoucí únavu i mezi sebou v šatně?

Musím říct, že jsme se k tomu nedostali. Soustředíme se na zápasy. Ale i kdybyste nemohl chodit, takovéhle duely vám vlijou krev do žil a můžete vždycky.