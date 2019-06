Jednadvacítku čeká v Rakousku poslední test před startem kvalifikace ME

dnes 10:22

Česká fotbalová reprezentace do 21 let odehraje dva přípravné zápasy na soustředění v Rakousku, které budou posledním testem před zářijovým vstupem do kvalifikace mistrovství Evropy. Nejprve ve středu změří síly s Ruskem a v neděli nastoupí proti Slovensku.

Mladíky čeká druhá akce pod vedením trenéra Karla Krejčího. V březnu v jeho premiéře na lavičce na soustředění ve Španělsku reprezentanti remizovali 1:1 s Islandem a porazili 4:0 mexickou dvacítku. „Kluci v březnu ve Španělsku vypadali na soustředění velmi dobře, a přestože vím, že v mládežnických kategoriích může být každý sraz jiný, tak teď věříme, že na naši první společnou akci navážeme,“ uvedl Krejčí. „Rusko i Slovensko jsou výborní soupeři s ambicemi postoupit na Euro. Slováci si posunuli zápas s Arménií a domluvili jsme se na vzájemném zápase, o který jsme stáli oboustranně dlouhodobě,“ doplnil kouč, který v minulosti získal ligový titul s Plzní. Středeční zápas s Ruskem má výkop v 18:00, nedělní duel se Slovenskem začne v 15:00. Oproti březnovému termínu postrádá čtyři zraněné hráče a Michala Sadílka, který byl poprvé nominován do reprezentačního „áčka“. Naopak několik hráčů Krejčí do jednadvacítky povolal premiérově a mezi nimi i teprve šestnáctiletého sparťanského mladíka Adama Hložka. „Já už před březnovým srazem řekl, že je Adam pro mě téma. Za ty výkony, které na jaře předváděl ve Spartě, si nominaci zaslouží. Je to obdivuhodné, jakým způsobem se s tím popasoval. V jeho věku se prosadit do základní sestavy Sparty je něco neskutečného,“ uvedl Krejčí.