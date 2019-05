Hložek poprvé v jedenadvacítce. Jeho nominaci zvažoval i kouč áčka

„Diskutovali jsme o něm. Do ligy vlétl jako kometa, je fyzicky na svůj věk velmi vyspělý,“ chválil Hložka kouč A-týmu Jaroslav Šilhavý. „Ale po dohodě s trenéry z jedenadvacítky je nakonec v jejich nominaci. Nebylo to takové, že by tady už klepal na dveře, ale pokud takhle bude pokračovat, určitě to nebude dlouho trvat.“

Hložek se tedy zatím bude otrkávat v týmu do 21 let, který čeká od 2. do 9. června tréninkový kemp v rakouském Zell am See. Během něj odehraje tým zápasy s Ruskem a Slovenskem a trenér Karel Krejčí se už těší, až sparťanský objev poprvé vyzkouší.

„Už před březnovým srazem jsem říkal, že Adam pro mě je téma. Ale dostaly přednost jiné mládežnické reprezentace, takže jsem spíš čekal, jak se teď zachová klub,“ vysvětloval Krejčí, jak se rodila Hložkova nominace. „Tím, že Sparta neuvolnila Adama na mistrovství Evropy do 17 let, proběhla schůzka a dohodli jsme se, že s námi pojede na kemp. Za výkony, které předváděl, si nominaci zaslouží. Chceme, aby do týmu zapadl už teď, ne až v kvalifikaci.“

Kvalifikace o mistrovství Evropy, které se bude hrát v roce 2021 v Maďarsku a Slovinsku a pro Česko začne v září zápasem s Litvou. A i když je Hložkovi o čtyři pět let méně než spoluhráčům, mohl by patřit k tahounům.

„Je obdivuhodné, jak se se vším popasoval. V jeho věku být v základu Sparty je něco neskutečného,“ uvědomuje si Krejčí. „Opakovaně dokazoval, že tam není náhodou. Adaptoval se, líbí se mi, že nebrečí a umí přijmout důraznou hru soupeře. Nechci říct, že teď všechno hodíme na něj, ale šanci dostane. Potřebuju ho nejdřív trochu poznat, už proto jsem rád, že s námi jede.“

Hložkova výhoda je v tom, že je využitelný na více místech v sestavě. Může hrát na kraji zálohy jako ve Spartě, případně na pozici podhrotového hráče, kde se dlouhodobě cítí nejlépe. A když bude potřeba, zvládne i roli klasického útočníka.

Není divu, že by se hodil i reprezentaci do devatenácti let, kterou čeká červencové mistrovství Evropy. Jenže v té době už bude zároveň startovat nová sezona a nedá se spoléhat na to, že by Sparta svůj klenot pustila.

„Jde to mimo mě, ale termíny mládežnických šampionátu jsou trochu nevhodné,“ uznává Krejčí. „Spíš jsem řešil Adama směrem k jednadvacítce, co se týče devatenáctky je to spíš o klubu a manažerovi, předpokládám, že trenér Suchopárek o něj určitě bude mít zájem. Ale těžko říct, jestli Adama Sparta uvolní.“