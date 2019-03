Musíme hrát aktivně, donutit Brazilce bránit, nabádá stoper Čelůstka

V Anglii z toho byl pětigólový výprask, Čelůstka si navíc jednou srazil nešťastně míč do vlastní branky. Napravit reputaci si bude chtít proti soupeři vůbec nejvěhlasnějšímu možnému. „Nic atraktivnějšího už vyfasovat nemůžeme. Brazílie může nominovat třeba šedesát podobně kvalitních hráčů,“ myslí si.

Důležité bude, aby Češi nehráli s přílišným respektem a zbaběle, to by byl podle středního obránce působícího v tureckém Antalyasporu nesmysl.

Podařilo už se vám dostat Anglii z hlavy?

Ještě ne. Stále přemýšlím nad pár věcmi, které jsem třeba mohl udělat líp. Utkání jsme rozebrali a řekli si, kde byly chyby. Nic však není staršího než včerejší zápas, jak se říká. Důležité je koncentrovat se na to, co je před námi.

K čemu jste při rozboru dospěli?

Člověk musí jít štěstí trochu naproti a nevím, jestli nám tohle nechybělo. Možná jsme si to vybrali na podzim, kdy jsme jej měli. Výsledek je hrůzostrašný a bolí to, protože každý se v tom zápase chtěl ukázat. Při prvním gólu jsme trochu zaspali, pak penalta, která podle mě spíš neměla být. Poté se nedal ani balon na půlku a šlo se do kabin. Další branky byly kuriózní po různých tečích a odrazech. Ani si nepamatuju, kdy bych podobný duel v tomhle ohledu odehrál. Mohli jsme být trochu agresivnější, možná i v určitých momentech vysunutější a lépe předvídat.

Nepřijde vám, že jste chvílemi hráli až moc opatrně?

Nechtěli jsme na ně bezhlavě startovat, protože jsme si byli vědomi, jakou rychlostí a technickými dovednostmi disponují. Především to jejich útočné trio. Je to těžké… Být ale v jedenácti lidech ve vlastním vápně a jen couvat, je nesmysl. Chtěli jsme držet určitou linii a nechat je hrát. Dostali jsme se však jen do nějakých dvou kontrů, víc nám nedovolili. Po zisku míče jsme byli nepřesní.

Po přestávce jste otevřeli hru a třikrát inkasovali. Ukázal se nakonec tedy i tento přístup jako cesta do pekel?

Museli jsme reagovat a zkusili jsme to. Na začátku druhé půlky se nám to relativně dařilo, měli jsme dvě docela slušné šance. Nejde ale presovat celý zápas, fyzicky to člověk proti takovému soupeři nezvládne. Jsou pasáže, kdy musíte cuknout.

Teď vás čeká věhlasná Brazílie. V čem jsou jiní než Angličané?

Nemají takovou sílu, fyzickou vybavenost, jsou však lepší s míčem a budou jej chtít držet na zemi, obehrávat nás. Zřejmě nebudou tak přímočaří. Určitě se budeme snažit být aktivnější a hrát, aby se v určitých pasážích museli bránit.

V sobotu ale překvapivě remizovali s Panamou, poprvé od mistrovství světa nezvítězili. Sledoval jste utkání?

Zatím ne, video nás čeká v pondělí. Viděl jsem sestavu, ale ono je to celkem jedno. Brazílie může nominovat třeba šedesát podobně kvalitních hráčů. Je pravda, že největší hvězdy tady nebudou, ale to zas tak moc nic nemění.

Je tedy tou hlavní ofenzivní zbraní tohoto výběru Roberto Firmino z Liverpoolu?

Myslím, že ano. Chybí Neymar, se kterým by byli silnější, všichni však mají vysokou individuální kvalitu. O to víc mohou hrát týmově.

Může Brazílie po nerozhodném výsledku v posledním duelu nějak změnit přístup?

Takový nemastný výsledek většinou předurčuje k tomu, že následující zápas mančaft zapne na vyšší obrátky.

Jak moc řešíte mezi sebou v kabině jednotlivé hráče, kteří proti vám nastoupí? Vyměňujete si informace?

Samozřejmě se bavíme. Není to jen o tom, že se společně zavřeme do místnosti a díváme se na video. Ptáme se na konkrétní hráče, proti kterým pravděpodobně nastoupíme a jak na ně hrát. Jaké mají přednosti, jakou nohou kopou… Náš střihač má pro nás všechno přichystané.

Jde o nejatraktivnějšího protivníka, proti kterému si vůbec lze na mezinárodní scéně zahrát?

Ano, momentálně je to nejprestižnější soupeř společně s Anglií a mistry světa z Francie. Nic atraktivnějšího už vyfasovat nemůžeme.¨