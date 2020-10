Záložník Havelka: Nepočítáme, věříme, že Euro jednadvacítek urveme

„Mám smíšené pocity. Věřili jsme, že dvojzápas zvládneme lépe. Chtěli jsme urvat šest bodů, máme půlku. Zkomplikovalo nám to situaci v tabulce. Ale máme alespoň jedno vítězství,“ hodnotí.

Porážka v utkání se Skotskem může být v konečném počítání klíčová. „Byli jsme celý zápas lepší, ale na to se nehraje. Měli jsme dost šancí na to, abychom rozhodli. Nepovedlo se nám to a soupeř vytěžil z minima maximum. Skotsko nás potrestalo za chyby,“ lituje Havelka, který do utkání vůbec nezasáhl.

Češi zůstali ve hře o postup díky vydřené výhře 1:0 v Litvě. „Museli jsme vyhrát, věděli jsme to. I proto jsme byli možná trochu nervózní. Nepomohl nám ani těžký podmáčený terén. Zápas jsme potřebovali urvat jakýmkoliv způsobem, to se naštěstí povedlo,“ uvádí.

Situace v boji o postup na šampionát je hodně složitá. Na turnaj se dostane devět vítězů kvalifikačních skupin plus nejlepší ze druhých míst. Zbylých osm celků zabojuje v play off o čtyři volná místa. Šestnáctku zkompletují pořádající Maďarsko a Slovinsko.

Národní tým nyní vede tabulku o bod před Skotskem a o dva před Chorvatskem. Oproti oběma celkům ale má o zápas navíc. „Raději moc nepočítáme. Chceme vyhrát poslední zápas v Řecku a pak se uvidí. Ale bavili jsme se, že by to mohlo stačit,“ přemítá.

Kvalifikační skupiny se uzavřou za měsíc při další reprezentační pauze. „Když je liga zastavená, tak toho před tím moc neodehrajeme. Navíc v pěti se fotbal trénovat nedá,“ ví Havelka, jenž věří, že do klíčového duelu v Řecku zasáhne. Během uplynulého srazu totiž odehrál jen šest minut jako střídající hráč proti Litvě. „Bylo to pro mě zklamání. Chtěl jsem odehrát co nejvíc minut. Ale teď jde o klíčovou část kvalifikace a je jedno, kdo hraje. Jsme jeden tým a chceme to společně zvládnout,“ zdůrazňuje.

Havelka se ve středu vrátil do Budějovic, kde se připojil k týmu Dynama. „Za chodu se řeší, co se smí. V Budějovicích jsou dobré podmínky a na Složišti je několik hřišť, takže se trénink dá oddělit,“ uzavírá.