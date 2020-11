Do Řecka pro postup na Euro. Týmu věřím, cítím obří odhodlání, říká Krejčí

Pozastavení české fotbalové ligy kvůli opatřením v boji proti šíření koronaviru podle něj představuje reprezentaci velký handicap, většina jeho hráčů nastoupila k ostrému zápasu naposledy 13. října v kvalifikaci s Litvou.

„V září po restartu kvalifikace jsem říkal, že je to pro všechny týmy stejné, bohužel v listopadu si to už moc nemyslím. Máme handicap tím, že se u nás sport zastavil. Řecká liga se pravidelně hraje, takže v tomhle vidím trochu minus. Na druhou stranu budeme na hráče působit tak, že utkání chceme vyhrát. Jiný výsledek nám postup nezaručí,“ řekl Krejčí na nominační tiskové videokonferenci.

Česká liga se naposledy hrála 4. října. Pouze Sparta, Slavia a Liberec hrály díky výjimce pro mezistátní zápasy dva duely základní skupiny Evropské ligy. Díky pondělnímu vládnímu povolení znovu zahájit profesionální soutěže by se fotbalová liga mohla začít hrát o víkendu.

„Určitě je to velký handicap, je to vidět i na pohárových zástupcích v Evropské lize. V Evropě soutěže pokračují, tady se to bohužel zastavilo. Sám jsem na to zvědavý. Možná jediné štěstí je, že hrajeme jeden zapas,“ uvedl Krejčí.

Trenérovi jedenadvacítky scházejí v nominaci důležití hráči: kapitána Matěje Chaluše nepustí do zápasu nemoc, Michal Sadílek stojí kvůli třem žlutým kartám, padla i varianta s „vypůjčením“ Adama Hložka z áčka kvůli sparťanově poranění chodidla.

„Pro nás to nejsou příznivé zprávy, ale musíme je vzít jako holý fakt. Nic na tom nezměníme, a kdybychom dokola naříkali, že nemáme toho či onoho hráče, nepomůžeme si,“ ví Krejčí.



Čeští mladíci sice vedou skupinu o bod před Skotskem a o dva před Chorvatskem, sehrála však o duel víc. Na šampionát postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších celků z druhých příček. Maďarsko a Slovinsko jako pořadatelé mají místo jisté.

Krejčí věří, že jeho výběr v Řecku uspěje. Hraje se 13. listopadu od 18 hodin.

„Kdyby mi někdo před kvalifikací řekl, že do posledního kola budeme hrát o postup, byl bych za to rád. Věřím, že kluci přijedou odhodlaní udělat maximum pro to, abychom utkání v Řecku zvládli,“ podotkl.



„Jsem s kluky ve spojení. I když se tady fotbal zastavil, cítím z týmu obrovské odhodlání. Během celé kvalifikace ukazovalo mužstvo dobrý týmový duch. Moc dobře ví, že poslední utkání potřebujeme vyhrát. Nemáme to úplně ve své moci, vítězství nakonec nemusí stačit,“ uvědomuje si.

Češi v případě tříbodového zisku potřebují, aby momentálně druzí Skotové v posledních dvou zápasech (doma s Chorvatskem a v Řecku) nezískali čtyři body. A také je nutné, aby Chorvatsko v jednom ze svých duelů bodově zaváhalo, kromě cesty do Skotska doma přivítá Litvu.