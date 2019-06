Brazilci dva kroky od cíle. Nerozhodily je příušnice ani zoufalý trávník

Brazilský forvard Jesus vzápětí zamířil na stejnou stranu jako Paraguayec, na rozdíl od něj ale uklidil balon k tyči.

To bylo radosti!

„Tenhle tým si postup zasloužil. Udělali jsme důležitý krok, zbývají jen dva k našemu cíli: stát se vítězi Copa América,“ prohlásil gólman Alisson, který měl na brazilském vítězství také zásadní podíl: na začátku rozstřelu chytil penaltu Gustavu Gomézovi.



Brazílie tak na jihoamerickém šampionátu konečně prolomila prokletí. V předchozích dvou případech se loučila po čtvrtfinále, po pokutových kopech, po vyřazení od Paraguaye.

„Fotbal je někdy o malých detailech. Měli jsme šance, trefili tyč, jejich gólman předváděl zázračné zákroky. Ale pomohli nám fanoušci a nevzdali jsme se. Dokázali jsme to!“ radoval se záložník Arthur.



Euforii svých kamarádů sledoval z tribuny i zraněný Neymar, brazilští reprezentanti zatím cestu za zlatým snem zvládají bez něj.

Nerozhodily je ani náhlé trable Richarlisona, který chytil příušnice. Dvaadvacetiletý hráč, který v prvních dvou zápasech turnaje nastoupil v základu, musel kvůli infekčnímu charakteru onemocnění do izolace. A jeho spoluhráče čeká očkování.

Dokázali přejít přes Paraguay navzdory příšernému trávníku v Porto Alegre, který kouč Tite po postupu patřičně zkritizoval.

DRNOVIŠTĚ. Pohled na žalostný stav hrací plochy v Porto Alegre, kde Brazílie nastoupila do čtvrtfinále Copa América proti Paraguayi. Na snímku leží zklamaný Derlis González, forvard poražených.

„Hráli jsme přes čtyřicet minut proti deseti a skončilo to 0:0, takže určitě máme co zlepšovat,“ řekl brazilský trenér. „Jenže ke zlepšení by nám třeba pomohla možnost nahrávat si na kvalitním povrchu.“



Copa América zbývající duely Čtvrtfinále

28.6.: Venezuela - Argentina (21.00)

29.6.: Kolumbie - Chile (01.00), Uruguay - Peru (21.00) Semifinále:

3.7.: BRA - VEN/ARG (02.30)

4.7: KOL/CHI - URU/PER (02.30) O třetí místo, 6.7.: poražení semifinalisté (21.00) Finále, 7.7.: vítězové semifinále (22.00)

„Všichni mí hráči mě prosili, ať si na trávník postěžuju,“ uvedl Tite.

„Byl to v hrozném stavu, je absurdní, že na utkání tak vysoké úrovně musíme hrát na něčem takovém. Potřebovali jsme tři doteky, abychom na tom dostali balon pod kontrolu a mohli ho přihrát. Mít takhle bídnou trávu je kdekoliv jinde ve světě nepředstavitelné,“ zlobil se.

Jeho tým je na domácím šampionátu pod obrovským tlakem náročných fanoušků, kteří na hráče potřetí během čtyř odehraných zápasů nespokojeně pískali.

Jen vítězný jásot s trofejí nad hlavou je uspokojí, cokoliv jiného je neúspěch.

Titeho a spol. může trochu uklidnit aspoň fakt, že na drnovišti v Porto Alegre se už nebudou muset trápit: jejich semifinále, v němž můžou narazit na Argentinu, se hraje v noci z druhého na třetího července v Belo Horizonte.