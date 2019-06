Jak může Katar zhatit Messiho sen. Startuje mistrovství Jižní Ameriky

V noci na sobotu středoevropského času startuje nejstarší kontinentální šampionát planety. Šestačtyřicátý ročník turnaje Copa América hostí Brazílie.

Vedení Jihoamerické fotbalové konfederace (CONMEBOL) snížilo počet účastníků ze šestnácti na dvanáct, čímž se vrátilo k nedávné tradici.

K deseti tradičním jihoamerickým národním mužstvům však tentokrát nepřizvalo Mexiko, Spojené státy či Kostariku, ale dva reprezentační týmy z Asie, finalisty posledního tamního šampionátu. Japonci se na turnaj vracejí po dvaceti letech, v lednu zlatý Katar má premiéru.

Mužstva jsou rozdělena do tří skupin po čtyřech. Do čtvrtfinále postoupí první dva ze skupiny a dva nejlepší celky z třetích míst.

Celá Brazílie doufá, že ve finále 7. července v Riu de Janeiro budou domácí. Titul získal nejpopulárnější fotbalový národní tým světa naposled v roce 2007.

Copa América 2019 pořadatel Brazílie skupina A: Brazílie, Bolívie, Venezuela, Peru

skupina B: Argentina, Kolumbie, Paraguay, Katar

skupina C: Uruguay, Ekvádor, Japonsko, Chile Poznámka: do čtvrtfinále postupují první dva z každé skupiny a dva nejlepší z třetích míst. Finále je na programu 7. července.

Brazilci sice postrádají zraněného Neymara, ale zase se chlubí skvělou formou. Od loňského čtvrtfinálového vyřazení na světovém šampionátu v Rusku v deseti zápasech neprohráli a dostali jen dva góly. Jeden od českého týmu při březnové výhře 3:1 v přípravě v Praze a další při remíze 1:1 s Panamou.

Neymara by měli zastoupit především Roberto Firmino, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, nebo Gabriel Jesus z Manchesteru City.

„Hrajeme ve své zemi a očekává se, že vyhrajeme. Odpovídá to tomu, jaké výkony předvádíme,“ řekl brazilský trenér Tite.

Brazilci hostí jihoamerický šampionát popáté, předchozí čtyři doma pokaždé vyhráli (1919, 1922, 1949, 1989).

„Vzhledem k tomu, jaké hráče Brazílie má a že hraje doma, je pro všechny favoritem,“ pronesl argentinský záložník Rodrigo De Paul.

Argentinu povede do bojů Lionel Messi. Jeden z nejlepších fotbalistů světa za poslední dekádu velký turnaj s národním mužstvem ještě nevyhrál, nepočítaje olympiádu. A teď má další šanci, jednu z posledních.

„Jdeme do turnaje se stejným nadšením a nadějí jako vždycky, ale realita je taková, že jsme v období přestavby týmu a nejsme kandidáty na vítězství. Je tu mnoho nových hráčů, ale zkusíme vyhrát. Je to dlouho, co Argentina naposledy vyhrála,“ řekl jedenatřicetiletý Messi. Na zlato Argentina čeká od roku 1993.

„Přál bych si vyhrát více pro Lea Messiho než pro sebe. Hraje tak dlouho a tolik už si vytrpěl. Kdykoliv s ním mluvím, modlíme se, aby to už jednou vyšlo,“ řekl útočník Sergio Agüero, který se do reprezentace vrátil po roce.

Argentina dosud vyhrála jihoamerický šampionát čtrnáctkrát a může dotáhnout nejúspěšnější zemi Uruguay. Na předchozích dvou šampionátech prohrála finále, pokaždé s Chile.

Dosáhne tým kolem Alexise Sáncheze na zlatý hattrick? Mezi favority každopádně nepatří. To se větší šance dávají vedle Brazílie a Argentiny také Uruguayi i Kolumbii.