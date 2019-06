Copa América bude bez Neymara, hvězdný Brazilec si poranil kotník

Ať radši Neymar nehraje, radil brazilský funkcionář Po obvinění ze znásilnění měl Neymar podporu reprezentačního kouče Titeho. "Je to skvělý fotbalista, špílmachr. Počítám s ním," veřejmě deklaroval trenér. Zato místopředseda brazilského svazu sedmadvacetiletému fotbalistovi radil, aby na mistrovství Jižní Ameriky raději nestartoval. "Z psychologického hlediska není ve stavu, aby se s Copou América teď vyrovnal, aby se mohl postavit armádě novinářů. Sám by o to měl požádat a nehrát," řekl Francisco Novelletto pro televizi SBT. Příprava s Katarem nakonec Neymara odstavila, i když asi trochu jiným způsobem, než měl Novelletto na mysli. Jihoamerický šampionát každopádně příští pátek začne a Brazilci chtějí doma vybojovat titul. Ale i bez stínu Neymarova skandálu budou pod obrovským tlakem.