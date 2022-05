Stříbrný úspěch reprezentační patnáctky. Poborský: Můžeme se měřit s nejlepšími

„Přitom naši kluci v tomto složení absolvovali teprve druhou akci,“ připomněl trenér Karel Havlíček. „Ukázali se jako skvělý tým a výborná parta. Dařilo se jim i po fotbalové stránce a výsledek na turnaji je hodnocen jako velký úspěch celého českého fotbalu.“

Výsledky českého týmu turnaj Delle Nazioni 2022 v Itálii Základní skupina

Česko U15 – Mexiko U15 2:0 (branky Březina 2x)

Česko U15 – Rumunsko U15 2:1 (Míček, Penxa) Semifinále

Česko U15 – Portugalsko U15 1:0 (Penxa) Finále

Česko U15 – Itálie U15 0:3 Konečné pořadí turnaje Delle Nazioni 2022

1. Itálie

2. Česko

3. Portugalsko

4. USA

5. Slovinsko

6. Norsko

7. Rumunsko

8. Anglie

9. Belgie

10. Mexiko

11. Rakousko

12. Chile

Vždyť čeští mladíci za sebou v konečném pořadí nechali třeba Anglii, Belgii nebo Chile, což jsou velké fotbalové země.

„Celé naše vystoupení na turnaji bylo hodnoceno velmi pozitivně. Pro všechny kluky to byla velká zkušenost a motivace do další práce. Během turnaje jsme se přesvědčili o tom, že se můžeme měřit s nejlepšími týmy na světě,“ zmínil Karel Poborský, který coby šéf klubových regionálních akademiích FAČR doprovodil české mužstvo v roli ambasadora.

Reprezentace do patnácti let v základní skupině vyřadila Mexiko a Rumunsko.

„Třeba utkání s Mexikem bylo pro kluky velmi prestižní, protože k takové konfrontaci mockrát v jejich kariérách nedojde. I my trenéři jsme šli do neznáma, neměli jsme o soupeři žádné informace, ale kluci duel zvládli na jedničku,“ hodnotil kouč Havlíček vítězství 2:0.

Největšího úspěchu pak Češi dosáhli v semifinále s Portugalskem, které rozhodl jediným gólem sparťanský útočník Ondřej Penxa.

„Udělal mi velkou radost už gól do sítě Rumunska, ale když jsem pak rozhodl semifinále s Portugalskem a poslal jsem nás do finále, byl jsem nesmírně šťastný. Myslím, že na celý turnaj budu vzpomínat hodně dlouho, možná až do konce života,“ popsal.

A finále? „Itálie už byla opravdu silná,“ uznal trenér Havlíček. „Hráči byli vyspělí nejen po fotbalové, ale i po fyzické stránce.“

I proto Češi na závěr turnaje prohráli 0:3.