Moji milí Portugalci! Poborský o Mourinhovi, Baíovi a jen trochu o slavném lobu

Za normálních okolností by v sobotu večer určitě vyrazil do Edenu, usedl mezi vážené hosty na hlavní tribuně a sledoval, jak si národní tým povede v Lize národů proti Ronaldovi a spol. Co může být víc? Něco přece. „Dostal jsem pozvánku zahrát si za staré pány Manchesteru United proti Liverpoolu na Anfieldu. To se neodmítá,“ usměje se Karel Poborský, fotbalová ikona.