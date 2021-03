Sešla se fotbalová reprezentace. Z týmu vypadl zraněný Král, povolán Jemelka

Snaha národního mužstva začne ve středu proti Estonsku nezvykle na stadionu v nedalekém polském Lubinu.

Zápas na neutrálním hřišti nařídila Evropská fotbalová unie (UEFA) kvůli pandemickým opatřením v Estonsku, kde za současné situace nelze utkání odehrát.

V sobotu nastoupí Češi v pražském Edenu proti favorizované Belgii a příští úterý se představí ve Walesu.

Oba zápasy hodně o ambicích Čechů napoví, protože Belgie, Wales a Česko jsou adepty na postup. Přímo na šampionát půjde jen vítěz skupiny, druhého čeká baráž. Pátým účastníkem skupiny je Bělorusko, vedle Estonska druhý z outsiderů.

Start kvalifikace o MS 2022 středa 24. března: Estonsko - Česko (18.00 v Lubinu) sobota 27. března: Česko - Belgie (20.45 v Edenu) úterý 30. března: Wales - Česko (20.45 v Cardiffu)

Tým se schází od pondělního rána v pražském hotelu Don Giovanni na pomezí Žižkova, Vinohrad a Strašnic. Hráči po příjezdu absolvují PCR testy a než budou znát jejich výsledky, zůstávají odděleně na pokojích. Večer je na programu trénink.

Na ten už z původní nominace nevyrazí zranění brankář Ondřej Kolář ze Slavie, stoper Tomáš Kalas z Bristolu a záložník Alex Král.

Dvaadvacetiletý středopolař ze Spartaku Moskva je stabilním členem základní sestavy, v ní by ho mohl nahradit Barák, Provod či Pavelka.

Trenér Šilhavý dodatečně povolal jen stopera Václavu Jemelku z belgické Lovaně. Ten za Česko nastoupil dvakrát, loni v Lize národů byl členem náhradního týmu proti Skotsku a v listopadu pak hrál přípravu v Lipsku proti Německu.

Další náhradníky Šilhavý zatím nominovat nebude.

V kádru tak zůstávají tři brankáři Jiří Pavlenka, Tomáš Vaclík a Aleš Mandous, devět obránců, stejný počet záložníků a čtyři útočníci.

Zranění Koláře, Kalase a Krále jsou další komplikací na startu kvalifikace, která ještě nezačala.

Manažer Libor Sionko musel řešit přesun utkání z Tallinnu do Polska a s tím spojenou logistiku, jako je cestování či ubytovaní.

Po utkání s Estonskem navíc sraz opustí Pavlenka, obránce Kadeřábek, záložník Darida a útočník Schick. Všichni odcestují do svých německých klubů, protože kdyby vstoupili na území Česka, museli by po návratu do Německa do karantény.

„S tím nic nenaděláme. Na podzim jsme taky nebyli kompletní a zápasy jsme zvládali dobře. I když Belgie je výš než soupeři z Ligy národů,“ přemítal Šilhavý.

Kádr fotbalové reprezentace soupiska na zápasy proti Estonsku, Belgii a Walesu Brankáři: Mandous, Pavlenka, Vaclík Obránci: Bořil, Coufal, Čelůstka, Holeš, Jemelka, Kadeřábek, Kúdela, Matějů, Zima Záložníci: Barák, Darida, Jankto, Masopust, Pavelka, Pešek, Provod, Malínský, Souček Útočníci: Krmenčík, Pekhart, Schick, Vydra

Přes všechny potíže však má národní tým na to, aby kvalifikaci o světový šampionát, který se odehraje příští rok na přelomu listopadu a prosince v Kataru, odstartoval úspěšně.

„Jednoznačně,“ zdůraznil kouč. „Estonsko je sice outsider, ale bereme ho s plnou vážností. Belgie je zase favorit, hodně silné mužstvo. My se popereme o překvapení, jako se nám to v minulé kvalifikaci povedlo s Anglií. Věřím, že Belgii potrápíme a start zvládneme.“

Ve své samostatné historii se Česko na mistrovství světa kvalifikovalo jen v roce 2006 za éry trenéra Karla Brücknera. Jinak kvalifikaci na turnaje v letech 1998, 2002, 2010, 2014 a 2018 nezvládalo.

Přitom v bojích o kontinentální šampionáty uspělo vždycky, naposledy v roce 2019, kdy ze své skupiny postoupilo společně s Anglií a za sebou nechalo Kosovo, Černou Horu i Bulharsko.

Kvalifikace o Katar se odehraje kompletně v letošním kalendářním roce. Po třech zápasech v březnu bude pokračovat v září. V červnu se totiž hraje z loňska odložené Euro.

Češi se ve skupině v Glasgow a Londýně utkají se Skotskem, Chorvatskem a Anglií. Do osmifinále půjdou nejlepší dva a šanci má i třetí v pořadí.