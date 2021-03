Pavlenka, Darida, Schick či Kadeřábek. Kdo by měl hrát proti Estonsku?

Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick jsou totiž k dispozici jen pro úvodní zápas proti Estonsku, který se hraje ve středu od 20.45 v polském Lublinu.

Po něm se všichni čtyři vrátí do svých bundesligových klubů. Pokud by totiž zůstali s týmem, odcestovali do Česka a připravovali se na sobotní duel s Belgií a na další ve Walesu, museli by po návratu do Německa do karantény.

Proto se dá očekávat, že když už je trenér Jaroslav Šilhavý nominoval, tak je do utkání nasadí.

Pavlenka z Werderu Brémy by nejspíš i tak byl první volbou, protože na rozdíl od týmové jedničky Tomáše Vaclíka v klubu pravidelně nastupuje. Vaclík byl dlouho zraněný a v Seville za poslední dobu odchytal jen dvě utkání. Třetím gólmanem je olomoucký Aleš Mandous.

Z nominace brankářů vypadl zraněný slávista Ondřej Kolář, který by měl šanci nastoupit do dalších březnových kvalifikačních duelů proti Belgii a ve Walesu.

Estonsko - Česko Ve středu od 20.45 hodin online

Co se týče pravého obránce Kadeřábka z Hoffenheimu, ten by měl dostat přednost před Vladimírem Coufalem, byť bek z West Hamu je na tuto pozici pro Šilhavého jedničkou.

Darida patří do základní sestavy, o tom není pochyb. Navíc při absenci Bořka Dočkala navlékne kapitánskou pásku. A Patrik Schick je bezpochyby útočníkem číslo jedna.

A jak dál?

Na pozici stoperů se nabízejí Ondřej Čelůstka, Ondřej Kúdela a mladík David Zima. Dodatečně povolaný Václav Jemelka, jenž nahradil zraněného Tomáše Kalase, nakonec do Polska kvůli zdravotním potížím neodcestoval.

Na levou stranu jsou k dispozici Jan Bořil s Alešem Matějů. Dalším obráncem v týmu je univerzál Tomáš Holeš.

Vedle Daridy ve středu zálohy nastupuje Tomáš Souček. Ale koho místo zraněného Alexe Krále? Nabízí se Antonín Barák z Hellasu Verona, sparťan David Pavelka či slávista Lukáš Provod.

Na pozici pravého křídla jsou v nominaci slávista Lukáš Masopust, boleslavský Tomáš Malínský či liberecký Jakub Pešek. Vlevo je jasný Jakub Jankto.

Do útoku vedle Schicka kouč může vybírat ještě mezi Michaelem Krmenčíkem, Matějem Vydrou a Tomášem Pekhartem.