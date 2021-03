Fotbalisté měli před vstupem do kvalifikace MS negativní testy na covid

Novináře o tom informoval mluvčí národního mužstva Petr Šedivý.

Český celek se před polednem přesune do polského Lublinu, kde se utkání kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku odehraje.

Poprvé během koronavirové pandemie neměl nikdo z národního týmu na srazu pozitivní vstupní test. Covid-19 zasáhl reprezentaci během všech tří podzimních bloků.

V září po úvodním utkání Ligy národů na Slovensku musel původní výběr kvůli dvěma pozitivním případům u členů realizačního týmu do karantény a domácí zápas se Skotskem odehrálo narychlo složené nové mužstvo. Už před duelem v Bratislavě navíc museli do karantény kvůli kontaktu s nakaženým dva hráči, byť byli negativní.

V říjnu kvůli covidu-19 postupně vypadlo sedm hráčů a hlavní trenér Jaroslav Šilhavý. O měsíc později pak koronavirus vyřadil záložníka Davida Pavelku a útočníka Tomáše Pekharta, který měl falešně pozitivní výsledek.

Tentokrát zasáhl covid-19 pouze fotografa a kameramana, který měl s reprezentací do Polska k utkání cestovat. S nikým z týmu ale nepřišel do kontaktu.



Čtveřice hráčů z německých klubů brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick kvůli koronavirovým omezením nedorazila do Prahy a k mužstvu se připojí až v Lublinu. Bundesligové kvarteto bude Šilhavému k dispozici jen pro první z úvodních tří kvalifikačních zápasů, po dalších duelech v jiných zemích by totiž muselo v Německu do karantény.

V sobotu národní celek přivítá v pražském Edenu Belgii a o další tři dny později zakončí březnový blok utkáním ve Walesu. Zbylým týmem v pětičlenné kvalifikační skupině je Bělorusko.

Dějiště středečního úvodního utkání se změnilo na poslední chvíli poté, co se podle zpřísněných podmínek smějí v Estonsku konat venkovní sportovní akce v maximálním počtu 100 lidí. Podle požadavků UEFA ale musí být na stadionu při kvalifikačním utkáním minimálně 150 osob. Estonská asociace neuspěla u tamní zdravotní rady a vlády s žádostí o výjimku.

Český tým odletí do Lublinu těsně před polednem a v podvečer absolvuje tradiční předzápasový trénink. Utkání s Estonskem má ve středu výkop ve 20:45.