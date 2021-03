Pekhart v reprezentaci po životním duelu: Mohl jsem dát ještě o dva góly víc

Pekhart v neděli sám zařídil triumf 4:0 na půdě Zaglebie Lubin, po utkání se potkal s manželkou a společně vyrazili do Prahy, kde se útočník odpojil na hotel národního týmu.

V podobné situaci už byl i na podzim, kdy mu jeho forma pozvánku vynesla. Kvůli zmatkům s covidovými testy však nakonec hrát nemohl.

Start kvalifikace o MS 2022 středa 24. března: Estonsko - Česko (18.00 v Lubinu) sobota 27. března: Česko - Belgie (20.45 v Edenu) úterý 30. března: Wales - Česko (20.45 v Cardiffu)

„Jsem rád, že jsem tady,“ líčil novinářům přes videohovor z hotelového pokoje. „Testy mám za sebou a nervózně čekám, jak to dopadne. Snad to bude v pohodě, dostanu šanci a nějaké minuty odehraju.“

Povězte, jaké máte pocity z posledního duelu? Označil byste ho za životní?

Byl specifický. Vracím se po zranění, tohle byl vlastně první duel v základu. První půle byla asi nejlepší za dobu, co jsem v Legii. A to ještě na mě byla jasná penalta, i sám Žubrowski říkal, že mě fauloval. Sudí se ale stejně dívali na video a penaltu nenařídili... Měl jsem i další šance a mohl jsem dát o gól dva navíc. V oficiálních zápasech z hlediska produktivity nejlepší zápas, čtyři branky jsem dal akorát v pár přátelácích.

Myslíte na korunu pro krále střelců?

Ptali se mě už dřív, já říkal, ať se zeptají nejdřív začátkem května. (úsměv) Držel jsem si před ostatními odstup, i proto, že další střelci měli zranění a tak. Včera jsem to podpořil, nějakej polštář tam je, myslím, že devět gólů. Když to vidím, tak by to bylo hezké vyhrát. Zbývá ale ještě osm zápasů a věřím, že ještě nějaký gól přidám.



Čím to, že vám Polsko takhle sedlo?

Vybrali si mě typologicky pro to, co chtějí hrát. Zapadl jsem do systému. Hrajeme s hodně centry, míváme hodně šancí. Byl jsem v klubech, kde se hrálo na brejky, to je styl, co mi vyhovovat nemůže. Ve velkém klubu jako Legia je navíc pro útočníka snazší dávat góly. Od začátku mi hra v Polsku sedí, přirovnal bych to k Česku. Než jsem odcházel do Německa, v Jablonci i Spartě jsem dával dost gólů. Mentalita je podobná.



Nepoohlížíte se ještě po lukrativnějším angažmá? Řekněme v jedné z elitních evropských lig?

Na to vůbec nemyslím, koncentruju se na finiš sezony, na obhajobu titulu, na vstřelení nějakých dalších gólů. Co bude pak? Uvidíme. Mám rok do konce smlouvy a určitě bych se nebránil zůstat v Legii déle. Od toho jsou ale jiní.

Z útočníků v reprezentační nominaci jste dal s přehledem nejvíc gólů v sezoně. Dá vám trenér Šilhavý prostor?

Mluvil jsem s ním před týdnem a to jsem ještě netušil, jak na tom budu fyzicky. Teď to vypadá, že dobře. Každopádně uvidíme, je to na trenérovi. Přijmu jakoukoliv roli, doufám, že se na hřiště dostanu.

Vnímáte tento sraz tak, že by vám mohl otevřít dveře na červnové Euro?

Samozřejmě. Nějakých sedm, osm let jsem tady nebyl, takže nebýt tu teď, bylo by asi nemožné se na Euro dostat, aniž bych odehrál jediný zápas. Nejsem nejmladší, nemám toho v top fotbale tolik před sebou, je to asi má poslední šance na velký turnaj. Zažil jsem Euro 2012 a bylo to úžasné se vším všudy, určitě bych si to rád zopakoval. Na druhou stranu jsem realista: soustředím se na Legii a když tam budu hrát dobře a dávat góly, bude pro trenéra těžké mi tu šanci nedat. Musím se koncentrovat na každodenní práci.

Poslední zápas v reprezentaci jste odehrál v roce 2013 na Maltě, dal jste i gól. Poznal jste na srazu vůbec někoho?

Z týmu, za který jsem hrál naposledy, tu nikdo není. Byl tam Bořek Dočkal, ale ten tu tentokrát není, to mě hodně mrzí. Čekali jsme na setkání dlouhá léta, na minulém srazu nám to vyšlo jediný den...



Kvůli zmatkům s vaším koronavirovým testem. Jakou sílu má podle vás český tým na začátku kvalifikace o mistrovství světa 2022?

Z jednoho tréninku a z toho, co jsem potom viděl v televizi, můžu říct, že tým je hodně kvalitní, hrát proti Česku není pro nikoho snadné. Myslím, že nároďák už lidi berou trošku jinak než v časech Eura 2012. Tam byl úspěch, že jsme postoupili ze skupiny, ale veřejnost to tolik nebrala. Nyní je tu spousta hráčů, co hraje v top ligách, a tým na Euro pojede zaslouženě.

Má šanci i na mistrovství světa?

Asi to bude stejná odpověď jako na předešlou otázku. Tvoří se tady tým, který podává dobré výkony, má dobré výsledky a myslím, že šance z kvalifikace postoupit je.



Je účast na světovém šampionátu i vaším snem?

Já žiju ze dne na den, jsem rád, že jsem tady, a nekoukám ani na Euro, natož na mistrovství světa. Chci si užít každý trénink. Když budu mít šanci, chci dokázat něco v zápase. Takhle daleko nepřemýšlím.