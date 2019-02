Jak se rodila akce Brazílie. Kolik to bude stát, proč nevyšla Argentina?

Když Brazilci naposled hráli v Evropě přípravu, v listopadu v Anglii proti Kamerunu, nastoupili Neymar, Firmino, Gabriel Jesus, Willian, Marquinos, brankář Ederson.

Z největších hvězd chyběli jen Marcelo, Coutinho či Casemiro. Jak by to mohlo vypadat v Praze?

Nehrozí, že Brazilci přiletí s ligovým výběrem, když už jejich účast stála českou stranu nemalé peníze?

„Tohle vám nikdo neslíbí. Aby se ve smlouvě o utkání objevila konkrétní jména hráčů, to je nedosažitelná podmínka,“ upozorňuje předseda asociace Martin Malík.

„Když se podíváte na jejich přáteláky z poslední doby, tak úvahu o nějakém ligovém výběru nepotvrzují. Neumím si představit, že by přiletěli bez těch velkých jmen. Samozřejmě ve smlouvě máme určité mechanismy, že pokud by Brazílie nenastoupila s těmi největšími hvězdami, tak se to promítne do našeho finančního plnění,“ podotkl Malík.

Argentina? Ano, pak ne

Od prvního kontaktu k finální dohodě uběhlo šest týdnů. Trvalo, než Češi našli ideálního a zároveň vysněného soupeře pro volný reprezentační termín.

Vzhledem k prosincovému losu kvalifikace o mistrovství Evropy a pravidlům mezinárodních fotbalových organizací bylo Čechům jasné, že v březnovém termínu vybírají z okruhu asi deseti dvanácti soupeřů.

Z evropských se nabízely jen Litva, Estonsko, Ázerbájdžán a Gibraltar. Tímto směrem se Češi nedívali.

V úvahu přicházely například Thajsko, Bolívie, Panama a také Brazílie s Argentinou.

„Zaměřili jsme se na soupeře, kteří chtějí hrát v Evropě. Snažíte se oslovit každého, i ty nejatraktivnější, kteří jsou ze začátku v poloze zbožného přání. Víte, že s těmi v uvozovkách prostředními se domluvíte,“ líčil Malík.

„Původní požadavky Brazílie i Argentiny byly astronomické. Nemohli jsme se zaměřit na jednoho soupeře, to nejde.“

Brazilci původně požadovali přibližně 40 milionů korun jen za to, že vůbec přiletí. K tomu veškeré náklady spojené s logistikou jako jsou letenky, ubytování, transfery. Chtěli i padesátiprocentní podíl z prodeje vstupenek.

„To bychom nemohli akceptovat, ale postupně jsme se dostali na úroveň, kterou si umíme představit. Přibližně na padesát procent.“

Češi byli i blízko dohody s Argentinou. Ta už před týdnem oznámila, že březnovou přípravu odehraje proti Čechům v Drážďanech.

„Řekli nám, že nebudou hrát na stadionu, který nemá kapacitu aspoň třicet tisíc diváků. U nás takový nemáme. Tak se řešila Vídeň, ale s rakouským svazem se Argentinci nedohodli,“ poznamenal Malík.

Tak oslovili německý svaz, který nechtěl uvolnit mnichovskou arénu, ale v blízkosti hranic nabídl stadiony v Norimberku a Drážďanech. Česká strana by přistoupila na Drážďany, které jsou z hlediska českých fanoušků dostupnější než Norimberk.

„Měli jsme i souhlas UEFA, ale pro nás to byla jen záložní varianta. Ale určitě lepší, než hrát v Česku s méně atraktivním soupeřem, o kterého by fanoušci neměli zájem,“ uvažoval Malík.

Ale pořád tu byla možnost dostat Brazilce do Prahy. A to se nakonec povedlo.

Duel s Brazilci přinese prestiž, ne peníze

Pro asociaci to nebude mít valný ekonomický přínos. „Děláme to hlavně kvůli fanouškům,“ upozornil Malík. „Do hry ještě vstoupí celá řada faktorů, budeme jednat s našimi partnery, jakým způsobem si účast na zápase představují.“

A teď pro fanoušky to nejdůležitější: kolik půjde do prodeje vstupenek a kolik budou stát? To asociace zatím neví.

Ceny vstupenky a jejich počet? Zatím se neví

„Nebyl prostor se tím zabývat detailně. S Brazílií máme podepsaný koncept, ale není to finální verze. Teprve ve čtvrtek jsme se dohodli se Slavií na pronájmu stadionu,“ podotkl Malík.

„Neznáme požadavky Brazilců. Jak početná přijede delegace a kolik budou chtít lístků pro své fanoušky. Na každý zápas taky existuje protokol, jehož součástí jsou i požadavky partnerů. Ale je to hlavně zápas pro fanoušky, aby si ho mohli užít. Do prodeje půjde maximum možného, ale konkrétní číslo nejsem schopen říct.“

Ceny vstupenek by se měly pohybovat v mezích, jaké byly stanoveny na předchozí nejatraktivnější soupeře.

Na televizních právech asociace nevydělá.

„Od UEFA dostáváme určitý podíl, který je známý dopředu na celý cyklus, takže utkání s Brazílií to neovlivní.“